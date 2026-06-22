Toplotni talas u Hrvatskoj biće sve jači, najavljeno i nevrijeme

Hrvatsku je zahvatio toplotni talas koji će, prema trenutnim prognozama, trajati još najmanje sedam dana, a očekuje se da će tokom ove sedmice dodatno jačati.

DHMZ je zbog mogućih jakih nevremena izdao upozorenje za Slavoniju, zagrebačku regiju, Istru i Kvarner. Na snazi je i upozorenje zbog izuzetno visoke temperature.

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Drugi dan ljeta biće relativno nestabilan u nekim dijelovima Hrvatske, pa postoji umjerena i velika vjerovatnoća za pojavu lokalnih pljuskova s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji, prognozira meteorolog Krunoslav Mikec.

Danas će širom Hrvatske biti sunčano i vrelo, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženiji. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak.

Na Jadranu mjestimično je moguća umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 30 i 35 stepeni.

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DHMZ je izdao upozorenje na visoke temperature koje mogu da budu podstaknu iscrpljenost i toplotni udar, pa se stoga treba pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova, podsjećaju iz Civilne zaštite, a vozače pozivaju da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana.

Visoka temperatura može da pogorša postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti.

Savjetuje se rashlađivanje tijela i unošenje dovoljne količine tečnosti, jer se znojenjem gubi više tečnosti zbog čega može da dođe do dehidratacije.

Treba piti negaziranu vodu, niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera, izbegavati boravak na direktnom suncu u periodu od 10 do 17 sati, a to se naročito odnosi na djecu, trudnice, starije osobe, srčane bolesnike i bolesnike s hroničnim bolestima.

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Osobe koje rade na otvorenom trebalo bi češće da se odmaraju, sklone u hlad i unose tečnost svakih 30 minuta, nose laganu i svijetlu odjeću od prirodnih materijala i da zaštitite glavu od direktnog sunca.

(SRNA)