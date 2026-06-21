Još jedna tragedija na Jadranu: Utopio se dječak

Autor:ATV redakcija
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Tragičan događaj dogodio se ove nedjelje na plaži u albanskom Draču, gdje je jedanaestogodišnjak iz Tirane izgubio život dok se kupao u moru.
Prema policijskom izvještaju, incident se dogodio oko 10.35, u naselju broj 13, gdje se maloljetnik kupao u moru i “sumnja se da se slučajno utopio”, piše albanski “Euronjuz”.
Istražni tim nastavlja rad na razjašnjavanju i potpunom dokumentovanju okolnosti incidenta, kao i na utvrđivanju uzroka utapanja jedanaestogodišnjeg dječaka koji živi u Tirani, piše Blic.
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