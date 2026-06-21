Na gradilištu hotela u Budvi pronađeno tijelo mladića

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Službe zaštite i spasavanja izvukli su tijelo mlađeg muškarca iz iskopa za budući hotel u samom centru Budve.
Tijelo stranca nađeno je u dubokom iskopu na gradilištu, a na lice mjesta odmah su upućeni policijski službenici i pripadnici budvanske Službe zaštite i spasavanja.
Vatrogasci su nakon brze akcije uspjeli da iz duboke rupe izvuku tijelo nesrećnog mladića. Prema prvim informacijama, riječ je o stranom državljaninu.
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Crnogorska policija je odmah pokrenula istragu, a trenutno se provjerava da li pronađeno tijelo pripada osobi čiji je nestanak zvanično prijavljen prije nekoliko dana, tačnije 18. juna.
Istraga je u toku, a tijelo će biti poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i da li je riječ o nesrećnom slučaju ili krivičnom djelu.
(Vijesti.me)
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