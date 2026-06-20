"Balkan prostor na kojem se ukrštaju interesi velikih sila"

Novi savezi i nove podjele oblikuju političku kartu Evrope, a njihove posljedice sve više se osjećaju i na Balkanu. Od različitih stavova Vašingtona i evropskih prestonica o Ukrajini i Iranu, do sve izraženijih neslaganja unutar NATO-a, globalne promjene utiču i na regionalne odnose.

Upravo zato je Balkan ponovo postao prostor na kojem se ukrštaju interesi velikih sila, poručeno je na konferenciji.

"Mi to razmatramo sa jednog teorijskog, akademskog nivoa. Treba upozoriti na te procese, a kako će se to u praksi odraziti zavisi od velikog broja faktora - mišljenja političara, rezultata izbora i svega što će ovde uslediti", rekao je Dušan Proroković, iz Instituta za međunarodnu privredu i politiku, Beograd.

"SAD će pojačati svoje prisustvo na Balkanu – naročito u pravcu onih država koje još nisu postale članice NATO-a i EU. I da će njihova vidljivost biti izražena, a uz to će biti praćena i politikom Velike Britanije", rekao je Miloš Šolaja, iz Udruženja "Centar za lobiranje".

Posebnu pažnju učesnici su posvetili formiranju novih regionalnih saveza. Upozoravaju da vojna povezivanja na Balkanu mogu dodatno usložniti odnose u regionu i otvoriti nove bezbjednosne izazove.

"Tamo gdje se formiraju vojni savezi, a vidimo da ovaj između Hrvatske, Albanije i lažne NATO države Kosova jeste pod okriljem vodećih zemalja u Evropi – donosi nesreću. Nikada vojni savezi nisu donosili mir", rekao je Mitar Kovač, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije.

Nakon više od tri decenije potrebno je otvoriti i pitanje svrhe i rezultata djelovanja Kancelarije visokog predstavnika.

"Ja postavljam pitanje svima onima koji se bave OHR-om – čime se OHR može pohvaliti u zadnjih pola mandata koji je proveo u BiH. Mislim – ako neko radi neuspješan posao ili posao koji nije završio, a trebao je da završi – on treba pothitno da ode", rekao je Mirko Okolić, bivši zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH.

Svijet se nalazi u periodu velikih geopolitičkih promjena, čije će se posljedice neminovno odraziti i na Balkan, poruka je stručnjaka. Zbog toga zemlje regiona moraju pažljivo pratiti globalna kretanja i voditi računa o sopstvenim interesima u sve složenijem međunarodnom okruženju.