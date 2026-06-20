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Cvijanović u Izraelu - posjeta Crkvi Svetog groba u Jerusalimu

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 20:03

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Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму
Foto: Željka Cvijanović/Instagram

Crkva Svetog groba u Jerusalimu predstavlja jedno od najsvetijih hrišćanskih mjesta i neizmjerno sam radosna što baš ovdje započinjem posjetu Izraelu, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Cvijanovićeva je istakla da ova svetinja vijekovima okuplja hodočasnike iz cijeloga svijeta, podsjećajući na svjetlost Hristovog vaskrsenja, pobjedu života nad smrću i snagu vjere koja nadvladava sva iskušenja.

"Moleći se na ovom svetom mjestu, poželjela sam da Gospod našem narodu, svim porodicama i građanima Republike Srpske podari zdravlje, mir i blagostanje, vjeru i mudrost, slogu i jedinstvo, kao čvrst temelj na kojem ćemo graditi stabilnu, sigurnu i još uspješniju budućnost", napisala je Cvijanovićeva u objavi na Instagramu.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Izrael

Crkva

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