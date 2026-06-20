Karan: Odlazak pukovnika Matovića nenadoknadiv gubitak za Srpsku i srpski narod

"Pukovnik Matović ostaće upamćen kao izuzetan čovjek, hrabar i častan pukovnik koji je svojim angažovanjem u Vojsci Republike Srpske dao nemjerljiv doprinos u odbrani svog naroda i Republike Srpske", istakao je Karan.

Republika Srpska Preminuo pukovnik Vojske Republike Srpske Vojimir Matović

On je naveo da je iskreno ožalošćen tužnom viješću o smrti pukovnika Matovića, ističući da njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za porodicu i prijatelje, ali i za Republiku Srpsku i srpski narod u cjelini.

"Saosjećajući u bolu koji vas je zadesio, u ime građana Republike Srpske i u svoje ime, upućujem vam izraze najdubljeg saučešća“, navodi se u telegramu saučešća predsjednika Republike Srpske.

(SRNA)