Još jedna tragedija u Srpskoj

Dvadesetdevetogodišnji mladić iz Prijedora utopio se danas u jezeru Blatnjak u mjestu Busnovi kod Prijedora, a u toku je potraga za njegovim tijelom, saznaje portal Provjereno.info.

Prema izjavi prijatelja sa kojima je boravio na jezeru, nesrećni mladić je imao zdravstvenih problema sa epileptičkim napadima, što je vjerovatno dovelo do utapanja.

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Policijskoj upravi Prijedor ova tragedija je prijavljena oko 15.10 časova.

Na licu mjesta se nalaze nadležne ekipe, a policijski službenici i spasilački timovi preduzimaju sve potrebne mjere i radnje kako bi pronašli i izvukli tijelo utopljenika.

/Provjereno.info/