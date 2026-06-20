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Još jedna tragedija u Srpskoj

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 17:10

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Још једна трагедија у Српској
Foto: ATV

Dvadesetdevetogodišnji mladić iz Prijedora utopio se danas u jezeru Blatnjak u mjestu Busnovi kod Prijedora, a u toku je potraga za njegovim tijelom, saznaje portal Provjereno.info.

Prema izjavi prijatelja sa kojima je boravio na jezeru, nesrećni mladić je imao zdravstvenih problema sa epileptičkim napadima, što je vjerovatno dovelo do utapanja.

Полиција Републике Српске

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Policijskoj upravi Prijedor ova tragedija je prijavljena oko 15.10 časova.

Na licu mjesta se nalaze nadležne ekipe, a policijski službenici i spasilački timovi preduzimaju sve potrebne mjere i radnje kako bi pronašli i izvukli tijelo utopljenika.

/Provjereno.info/

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Tagovi :

tragedija

utapanje

Prijedor

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