Težak sudar u BiH: Povrijeđene dvije osobe

Autor:ATV redakcija
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Dvije osobe povrijeđene su danas u sudaru dva kombija i teretnjaka u mjestu Donji Zovik u opštini Hadžići, saopšteno je iz MUP-a KS.
Sabrađajna nezgoda dogodila se oko 14.45 časova, a povrijeđena lica prevezena su na ljekarsku obradu.
U toku je uviđaj, a saobraćaj je obustavljen na ovoj dionici.
(SRNA)
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