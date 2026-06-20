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Težak sudar u BiH: Povrijeđene dvije osobe

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 16:08

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Dvije osobe povrijeđene su danas u sudaru dva kombija i teretnjaka u mjestu Donji Zovik u opštini Hadžići, saopšteno je iz MUP-a KS.

Sabrađajna nezgoda dogodila se oko 14.45 časova, a povrijeđena lica prevezena su na ljekarsku obradu.

U toku je uviđaj, a saobraćaj je obustavljen na ovoj dionici.

(SRNA)

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Saobraćajna nesreća

MUP Kanton Sarajevo

povrijeđeni

Policija

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