Težak sudar u BiH: Povrijeđene dvije osobe

Foto: ATV BL

Dvije osobe povrijeđene su danas u sudaru dva kombija i teretnjaka u mjestu Donji Zovik u opštini Hadžići, saopšteno je iz MUP-a KS.

Sabrađajna nezgoda dogodila se oko 14.45 časova, a povrijeđena lica prevezena su na ljekarsku obradu. U toku je uviđaj, a saobraćaj je obustavljen na ovoj dionici. (SRNA)

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