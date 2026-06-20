Šta će se desiti kada dječak ubica iz Ribnikara napuni 18 godina: Mogu ga pustiti na slobodu?

Stravični masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" koji je počinio maloljetni K.K. 3. maja 2023. godine odnio je 10 života, uništio 10 porodica i potpuno paralisao srpsko društvo, koje ni u najcrnjim snovima nije moglo da sanja takav zločin.

K.K. odmah nakon suđenja smješten je u psihijatrijsku ustanovu, i dok su svi čekali da se završi suđenje njegovim roditeljima, nikome nije pala na pamet jedna zabrinjavajuća činjenica - K.K. bi već koliko sljedeće godine mogao da se nađe na slobodi.

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Roditelji K.K. osuđeni su. Vladimir Kecmanović, otac dječaka, osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti. Dječakova majka, Miljana Kecmanović, osuđena je na dvije godine i 11 mjeseci zatvora za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Pravni proces je dobio svoj epilog, odgovornost je dodijeljena onima koji su to morali da spriječe, ipak, za roditelje nastradale djece pravda nikad neće biti potpuno zadovoljena jer niko neće biti kažnjen za ubistvo.

Čuvara Dragana Vlahovića i učenike Anu Božović, Bojanu Asović, Sofiju Negić, Katarinu Martinović, Maru Anđelković, Emu Kobiljski, Andriju Čikića, Adrianu Dukić i Angelinu Aćimović ubila je ruka K.K. koji je u trenutku, dok je 66 puta hladnokrvno pucao u njih, imao samo 13 godina. Dijete - jedna riječ koja je ovog dječaka spasila zatvora.

- Prema našem zakonu koji se bavi maloljetnim izvršiocima krivičnih djela, lice koje u vrijeme dešavanja djela nema navršenih 14 godina se smatra djetetom u krivično-pravnom smislu i praktično to njegovo djelo, iako je to u ovom slučaju težak zločin životno gledano, se ne formalno ne smatra krivičnim djelom već djelom koje je protivpravno i zakonom propisano kao krivično djelo. Ali po zakonu o zaštiti lica od mentalnih bolesti on može da bude do kraja života lišen slobode, u principu dokle god postoji opasno stanje ili neka vrsta duševne bolesti kod njega - objasnio je Milan Škulić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu.

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Ovo u teoriji znači da K. K. potencijalno može da izađe na slobodu.

- U principu on može da izađe, ali teško je zamisliti da neko ko je bio u stanju da ubije devetoro djece, čuvara, plus da rani šest osoba, odjednom ozdravi od takvog stanja - istakao je Škulić.

Porodice nastradalih poslale su saopštenje u kome se od Ministarstva traži da se nastavi sa izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama. Porodice traže da nema ideoloških i svakih drugih podjela, a ključna stvar je da se taj zakon usvoji prije nego što K.K. napuni 18 godina.

- Postoji opasnost da kada počinilac napuni 18 godina nemamo adekvatnu instituciju u kojoj bi on bio zatvoren u slučaju da je opasan po okolinu, što vjerovatno jeste - rekla je Suzana Čikić, mama nastradalog Andreja Čikića.

Advokat porodica nastradale djece, Ognjen Božović, sumnja da je takav scenario realan, ali ističe da nije nemoguć.

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- Lice u mentalnoj instituciji može da bude tu uz sopstveni pristanak, ali i bez pristanka. Postoje procedure pred sudom i zakonom propisane, da ako on ne daje svoj pristanak, bude tu iako je punoljetan, ali može i da mu se odobri izlazak iz te institucije. Kao što je i profesor rekao, ja ne vidim da postoje stručnjaci ili doktori koji će da kažu da on nije opasan po društvo. Ako se i postavi pitanje njegovog izlaska, taj izlazak će svakako biti pod sudskom kontrolom, moraće da se uradi vještačenje, moraće da se sprovede jedna kontrola iz klinike, ali i kroz sud. Iskreno, inicijativa koja je podnijeta je važna jer mi nemamo odgovarajuće procedure kada se ovako nešto desi šta radimo sa krivično neodgovornom djecom u slučaju ovako teških krivičnih djela. Imali smo situaciju sa ubistvom u Niškoj Banji, ubistvo Andreje Simića, gdje je policajac šest sati u kolima sa počiniocem zločina i ne zna šta da radi, ne zna kome da ga vodi jer i on nije imao 14 godina. Ove izmjene koje su predložene su izmjene da se napravi jedna ustanova koja će se baviti posmatranjem, proučavanjem i na kraju krajeva rehabilitacijom tih lica - objasnio je Božović.

(Telegraf.rs)