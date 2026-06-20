Ostojić: Optužnice za "verbalni delikt" - pokušaj prekrajanja srpske istorije

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je da pravosuđe na nivou BiH podizanjem optužnica protiv Srba za verbalni delikt čak i zbog samog pominjanja imena onih koji su stajali na čelu države i Vojske Republike Srpske tokom rata, želi unijeti strah i natjerati srpski narod da zaboravi svoju istoriju.

Ostojić je ukazao da se ovim optužnicama prvenstveno želi unijeti strah onima koji se bave poslovima iz javne sfere, ali i običnim građanima.

"Žele da zaboravimo svoju istoriju, da naša djeca ne uče šta se dešavalo. Krajnji efekat će biti da onaj ko ne zna svoju istoriju ne zna ni svoju budućnost. Takav narod bude osuđen da mu se istorija ponovi i da opet branimo slobodu ili da potpuno nestanemo sa istorijske scene", upozorio je Ostojić u podkastu Srne.

Ostojić smatra da je veoma bitno i pitanje pomoći optuženih i osuđenih srpskih boraca za navodne zločine, te kaže da se u okviru Boračke organizacije Republike Srpske pomaže u skladu sa mogućnostima.

"Ovi ljudi su ostavljeni na milost i nemilost i neophodno je obezbijediti sredstva kako sa republičkog tako i lokalnog nivoa. Više od 200 ljudi je u procesima i ko zna do kada će to biti nastavljeno", istakao je on.

Srpska trajno zahvalna vojskovođama, ali i svim borcima za operaciju "Koridor"

Govoreći o slavnoj operaciji "Koridor" izvršenoj prije 34 godine, Ostojić je naglasio da je to jedna od najvažnijih akcija koju je Vojska Republike Srpske sa braćom iz Republike Srpske Krajine i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova sprovela u Odbrembano-otadžbinskom ratu.

Ovom operacijom, podsjetio je, omogućena je teritorijalna povezanost istočnog i zapadnog dijela Republike Srpske i kontinuitet sa Srbijom.

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"Da se to nije dogodilo, srpski narod bi čekala ista sudbina kao ona koju je doživio u Drugom svjetskom ratu, genocid i stradanja. Srpski narod u Republici Srpskoj Krajini je 1995. godine bio žrtva progona, etničkog čišćenja i genocida kakvo savremena Evropa nije imala od završetka Drugog svjetskog rata", naglasio je Ostojić.

On je istakao da Republika Srpska duguje zahvalnost generalima, vojskovođama koji su briljantno isplanirali ovu operaciju, ali i onima koji su u tome učestvovali.

"Ova operacija bila je strogo po vojnim pravilima i standardima sa pozicije broja angažovanih ljudi. Angažovano je 41.000 ljudi i na kraju operacije oslobađanja Broda taj broj je dostigao 54.000 ljudi", rekao je Ostojić te je podsjetio da je neposredni povod za operaciju bila smrtr 12 beba u Kliničkom entru u Banjaluci.

Ostojić smatra i da novi naraštaji treba da znaju šta nam se dešavalo kroz istoriju, ali je naglasio da bi bilo dobro da izbjegnu sudbinu svojih predaka i da mudrošću i radom sačuvaju mir i Republiku Srpsku.

"Bez obzira na sve, pa i današnje moderne tehnologije koje zaokupljaju mlade, oni mnogo znaju o Odbrambeno-otadžbinskom ratu i imaju izražen nacionalni naboj. I uvođenje vjeronauke u škole znači nacionalno otrežnjenje naših mlađih generacija i to je jedan od najboljih poteza poslije Odbrambeno-otadžbinskog rata", kaže Ostojić.

Srbima nisu potrebne podjele

Ostojić napominje da je Srbima sa ovih prostora uvijek bilo teško kroz istoriju, te naglasio da niko ne može garantovati kako će biti u budućnosti i koliko će trajati mir.

"Odbrambeno-otadžbinski rat je Srbima pokazao da su dobro naučili istorijsku lekciju. Da nismo imali vojsku i policiju i da nismo bili jedinstveni, ništa od ovoga ne bi bilo. Opet bi nam se dogodili Jasenovci, Jadovna i druga stratišta", rekao je Ostojić.

Ostojić smatra da Srbima više nisu potrebne podjele, kao što je to bilo u Drugom svjetskom ratu, već da dodirna tačka na ovom području bude sloboda i Republika Srpska.

"Moramo slogom i jedinstvom, privrženošću Srpskoj pravoslavnoj crkvi, poštovati ono što nas je učio Sveti Sava i analizirati od koga nam prijete opasnosti", rekao je Ostojić.

Konačno riješiti pitanje zapošljavanja djece poginulih boraca

Ostojić je istakao da je zapošljavanje djece poginulih boraca najveći prioritet, te naglasio da na ovo pitanje što prije treba staviti tačku.

"Kao društvo nismo na adekvatan način shvatili pitanje zapošljavanja djece piginulih boraca. Nije više ni važno ko je bio vlast, a ko opozicija od završetka Odbrambeno-otadžbinskog rata, svi su imali prilku da to riješe i ne želim da bilo koga okrivljujem za to. Nisam bio u prilici da to riješim, ali da jesam sigurno bi to bilo završeno", rekao je Ostojić u podkastu Srne.

On je napomenuo da je resorno ministarstvo prošle godine raspisalo javni poziv na koji se javilo više od 500 djece.

"Na evidencijama zavoda za zapošljavanje je od 1.500 do 1.600 djece, što znači da se prijavila trećina. Ostali vjerovatno rade druge poslove ili su u `sivoj zoni` i inostranstvu", kaže Ostojić.

On kaže da se ovom poslu ozbiljno pristupilo i da je sačinjena analiza, spiskovi sa svim karakteristikama, školskoj spremi, što je raspoređeno po gradovima i opštinama.

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"Vlada Republike Srpske obavezala je javni sektor u lokalnim zajednicama i na republičkom nivou da se ovo pitanje riješi. Nije problem u republičkom nivou već što neki ljudi koji treba da riješe, to shvataju neozbiljno", naglasio je Ostojić.

Ostojić je rekao da postoji i obećanje premijera Republike Srpske Save Minića da će pitanje zapošljavanja djece porodica poginulih boraca biti riješeno i dodao da u to ne sumnja.

"Kad riješimo ovo pitanje, to ne znači da ovoj kategoriji nećemo posvećivati pažnju jer su oni poslije školovanja ostali bez prava i bilo kakvih primanja. Zbog toga je važno da im se obezbijedi posao kako bi mogli stvoriti porodice, riješiti svoje stambeno pitanje i imati sigurnu egzistenciju", naglasio je Ostojić.

On je istakao da će ove godine iz budžeta Republike Srpske za boračko-invalidsku zaštitu biti izdvojeno od 120 do 130 miliona KM više nego lani, što govori da je ostvaren značajan napredak.

"U narednom periodu treba se posvetiti i rješavanju zdravstvenih problema boračke populacije, ali i rješavanju stambenih pitanja", ukazao je on.