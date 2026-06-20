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Karan o Jadovnu: Cilj NDH je bio potpuno iskorjenjivanje Srba

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ATV redakcija
20.06.2026 09:57

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Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da strahote Kompleksa logora smrti NDH Gospić-Jadovno-Pag nisu samo brojevi ubijenih, koliko god oni bili potresni, nego činjenica da je u tim krajevima funkcionisala organizovana mašinerija zločina i sistem čiji je jedini zadatak bio potpuno uništenje jednog naroda na najsvirepije načine.

"Postojao je samo jedan cilj da Srbi budu iskorijenjeni sa zemlje na kojoj su vijekovima živjeli, samo zato što su srpske nacionalnosti i pravoslavne vjere", istakao je Karan za Srnu.

On je naglasio da je Jadovno, uz Jasenovac, Staru Gradišku i mnoga druga stratišta, svjedok razmjera patnje koju je srpski narod preživio u Drugom svjetskom ratu i koja se ubraja u najmračnija poglavlja evropske istorije dvadesetog vijeka.

"Samo onaj narod koji poznaje istinu o svome stradanju, koji poštuje svoje žrtve i održava živo sjećanje na njih, u stanju je da sačuva svoju slobodu, identitet i budućnost", naveo je Karan.

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Predsjednik Republike je istakao da je trajna i sveta dužnost srpskog naroda da pamti žrtve Jadovna i svih drugih stratišta, da brani istinu o njihovom stradanju od zaborava, ćutanja i svakog pokušaja revizije.

"Dugujemo nevinim žrtvama, našim precima, ali i onima koji dolaze poslije nas da čuvamo istinu i da se staramo da patnja srpskog naroda nikada ne bude obezvrijeđena. Zato moramo čuvati svoju Republiku Srpsku i njene institucije koje su garant našeg opstanka", poručio je Karan.

U kompleksu logora smrti Gospić-Jadovno-Pag u Drugom svjetskom ratu za 132 dana ubijene su najmanje 40.123 osobe. U Metajni, na ostrvu Pag, otvoren je prvi logor za žene i djecu u Drugom svjetskom ratu.

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Siniša Karan

Jadovno

NDH zločini

Zločin nad Srbima

predsjednik Republike Srpske

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