Cvijanović: Krajnje vrijeme da se vratimo u okvire institucija

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da je krajnje vrijeme da se sve u BiH vrati u okvire institucija i da izabrani predstavnici konstitutivnih naroda donose odluke.

"Bilo je krajnje vrijeme za to, ali očito da se još moramo boriti sa uzurpatorskim namjerama raznih stranaca koji su bili ovdje", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Prijedoru.

Ona je izrazila uvjerenje da će se, bez obzira na neslaganja SAD i EU, doći do rješenja koja podrazumijevaju brzu tranziciju na lokalne vlasti, bez uplitanja stranaca i bez miješanja u zakonodavni proces.

"Duboko vjerujem da ćemo uskoro doći u situaciju gdje možemo da raščišćavamo sve one problematične stvari koje su nam ostavljene u nasljeđe od prethodnika", dodala je Cvijanovićeva uoči tribine "Geostrateški pravac Srpske", čiji je jedan od panelista.

Ona je ocijenila da ove tribine, koje se održavaju širom Srpske, kao seriju dobrih razgovora o aktuelnim temama za Republiku Srpsku i BiH, s obzirom na dešavanja u vezi sa izborom novog visokog predstavnika.

Cvijanovićeva je navela da je važno da se razgovara i da svako kaže svoje argumente kako to zamišlja, te naglasila da je stav Republike Srpske jasan.

Ostali panelisti na tribini bili su akademici Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Nenad Kecmanović i Darko Tanasković, ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ i politikolog Aleksandar Pavić, prenosi Srna.