Logo

Cvijanović: Krajnje vrijeme da se vratimo u okvire institucija

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 20:02

Komentari:

0
Жељка Цвијановић присуствује сједници Главног одбора СНСД-а
Foto: ATV

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da je krajnje vrijeme da se sve u BiH vrati u okvire institucija i da izabrani predstavnici konstitutivnih naroda donose odluke.

"Bilo je krajnje vrijeme za to, ali očito da se još moramo boriti sa uzurpatorskim namjerama raznih stranaca koji su bili ovdje", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Prijedoru.

Ona je izrazila uvjerenje da će se, bez obzira na neslaganja SAD i EU, doći do rješenja koja podrazumijevaju brzu tranziciju na lokalne vlasti, bez uplitanja stranaca i bez miješanja u zakonodavni proces.

"Duboko vjerujem da ćemo uskoro doći u situaciju gdje možemo da raščišćavamo sve one problematične stvari koje su nam ostavljene u nasljeđe od prethodnika", dodala je Cvijanovićeva uoči tribine "Geostrateški pravac Srpske", čiji je jedan od panelista.

Ona je ocijenila da ove tribine, koje se održavaju širom Srpske, kao seriju dobrih razgovora o aktuelnim temama za Republiku Srpsku i BiH, s obzirom na dešavanja u vezi sa izborom novog visokog predstavnika.

Cvijanovićeva je navela da je važno da se razgovara i da svako kaže svoje argumente kako to zamišlja, te naglasila da je stav Republike Srpske jasan.

Ostali panelisti na tribini bili su akademici Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Nenad Kecmanović i Darko Tanasković, ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ i politikolog Aleksandar Pavić, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Bosna i Hercegovina

Sjedinjene Američke Države

Komentari (0)

Pročitajte više

Пронађено тијело Милорада Којића

Hronika

Pronađeno tijelo 85-godišnjeg Milorada Kojića na području Gornje Zenice

1 h

0
Вјештачка интелигенција АИ

Republika Srpska

Srbija i Srpska zajedno za srpski jezik u vještačkoj inteligenciji

1 h

0
Велика тробојка натписом "Добро нам дошли"

Republika Srpska

U Srpsku stiglo oko 750 djece i prosvjetnih radnika sa KiM

1 h

0

Više iz rubrike

Вјештачка интелигенција АИ

Republika Srpska

Srbija i Srpska zajedno za srpski jezik u vještačkoj inteligenciji

1 h

0
Велика тробојка натписом "Добро нам дошли"

Republika Srpska

U Srpsku stiglo oko 750 djece i prosvjetnih radnika sa KiM

1 h

0
Шта су донијела прва три мјесеца рада болнице у Требињу?

Republika Srpska

Šta su donijela prva tri mjeseca rada bolnice u Trebinju?

1 h

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Republika Srpska

Pojeftinjenje koje su svi čekali - gorivo u Srpskoj dugo nije bilo jeftinije

3 h

0

  • Najnovije

20

52

Starija od pola vijeka, ali djevica: Sada je spremna za prosca

20

48

Poznato odakle je novi Loto milioner: Nije kako neki tvrde

20

22

Minić iz Mrkonjić Grada: Slobodu koju danas živimo dugujemo upravo borcima

20

17

Neko je upravo postao milioner: Izvučen Loto Džoker

20

13

Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 49. kola

Trenutno na programu

19:55

Marketing

marketing

20:00

Loto, Lutrija RS

loto

20:10

Narod priča sa Biljanom Stokić

reportažna emisija

21:09

Bitno

informativno politički

22:20

Zagonetni slučajevi doktora Blejka SE04 EP04 (12+)

serijski program

23:00

Planinski doktor SE05 EP13 (12+,R)

serijski program

Stanje na graničnim prelazima