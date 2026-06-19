Srbija i Srpska zajedno za srpski jezik u vještačkoj inteligenciji

Republika Srpska i Srbija zajednički će raditi na razvoju vještačke inteligencije na srpskom jeziku, s ciljem da AI sistemi bolje razumiju i ekavski i ijekavski izgovor, te omoguće naprednije jezičke tehnologije poput automatskog titlovanja i generisanja govora.

Srbija i Republika Srpska udružuju znanje i resurse kako bi srpski jezik dobio svoje mjesto u svijetu vještačke inteligencije.

Cilj je da AI sistemi bolje razumiju srpski jezik, prepoznaju ijekavski i ekavski izgovor, omoguće kvalitetnije generisanje glasa, automatsko titlovanje i razvoj drugih jezičkih tehnologija. Zbog toga će institucije zajednički raditi na razvoju domaćih modela zasnovanih na bogatom jezičkom i kulturnom nasljeđu srpskog naroda.

"Mi pokrećemo zajednički razvoj, planiranje projekata i implementaciju projekata iz oblasti vještačke inteligencije to direktno doprinosi razvoju IKT nauka i razvoju evoluciji IKT privredi RS Društvo koje ne percipira razvoj sopstvenih modela vještačke inteligencije nema šta da traži u 21. vijeku", objasnio je direktor Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske Dražen Višnjić.

Prvi korak je prikupljanje i obrada velikih količina podataka neophodnih za obučavanje vještačke inteligencije. Posebna pažnja biće usmjerena na jezičku, istorijsku i kulturnu građu, kako bi srpski jezik i nacionalno nasljeđe bili prepoznati i u digitalnom dobu.

"Negdje smo svi svjesni koliko je to bitno u današnjem svijetu i svijetu vještačke inteligencije da srpski jezik i posebno konteksti istorijska i kulturološka istorija našeg naroda utvari se pokaže i kroz vještačku inteligenciju i njene modele", istakao je rukovodilac Grupe za razvoj i primjenu vještačke inteligencije u Kancelariji za IT i eUpravu Republike Srbije Bogdan Stešević.

Razvoj jezičkih tehnologija za srpski jezik danas je više od tehnološkog pitanja. U vremenu kada vještačka inteligencija postaje glavni kanal za kreiranje i prenošenje sadržaja, od njene sposobnosti da razumije jezik zavisi i koliko će jedna kultura biti vidljiva i zastupljena u digitalnom prostoru.

"Činjenica je da podaci iz kojih se obučava vještačka inteligencija su primarno na engleskom, srpski jezik je daleko manje zastupljen i posebno je teška situacija za izgovore drugog srpskog jezika ijekavskog kojeg ima još manje nego ekavskog izgovora zato je bitno da se radi na prikupljanju podataka i svih onih podataka koji reflektuju bogatstvo našeg jezika na oba jezika i pisma da se oni učine dostupnim za obučavanje vještačke inteligencije", naglasio je savjetnik za digitalne tehnologije u UNDP Slobodan Marković.

Iako razvoj vještačke inteligencije za manje jezike nije u fokusu velikih svjetskih tehnoloških kompanija, saradnja Srbije i Republike Srpske mogla bi da obezbijedi da srpski jezik ne ostane na margini digitalne ere.