U Srpsku stiglo oko 750 djece i prosvjetnih radnika sa KiM

Dolaskom oko 750 djece i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije u Etno-selo Stanišići kod Bijeljine zvanično je počeo 14. humanitarni projekat „Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske“, u organizaciji Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banjaluke. Tokom boravka u Republici Srpskoj, djeca i njihovi pratioci biće gosti u 20 gradova i opština gdje ostaju do do 26. juna.

Za stotine djece sa Kosova i Metohije ovo nije samo putovanje, već prilika da steknu nova prijateljstva, da se druže sa vršnjacima, upoznaju kulturu, običaje i znamenitosti lokalnih zajednica i na nekoliko dana promijene svakodnevicu.

"Ovo mi je drugi put u Republici Srpskoj. Bila sam i prošle godine uh u Prijedoru i baš mi se svidelo i zato sam se odlučila da dođem i ove godine. I ove godine ideš? U Bijeljinu", rekla je Vasilija Stojanović.

"Prvi put sam u RS, i baš mi se ovo dopalo, biću smještena u Bijeljini", istakla je Nina Jovanović.

Mnogi od njih upravo su ovdje stekli prijateljstva koja traju godinama, a neka su prerasla i u kumstva između porodica sa obje strane Drine. Projekat „Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske" već 14 godina ima poseban značaj, kako za mališane koji dolaze, tako i za porodice koje ih dočekuju. Od pokretanja projekta kroz Republiku Srpsku prošle su hiljade djece sa Kosova i Metohije.

"Najvrednije nešto što ima na Kosovu i Metohiji, porodice su uputile vjerujući nama. I želimo im zato i poručujemo im da ćemo ih sigurno paziti i da će se sigurno bolje i slobodnije osjećati nego na Kosovu i Metohiji jer ovo je njihova Republika Srpska. Da prenesu najbolje utiske, oni će to najbolje znati kako da prenesu svojim vršnjacima, porodicama i onima najmilijima na Kosovu i Metohiji", naglasio je predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.

Tokom narednih sedam dana djeca sa KiM boraviće u 20 gradova i opština Republike Srpske, gd je će biti gosti svojih domaćina.

"Oni treba da znaju kao i njihove i porodice i svi naši ljudi koji žive na Kosovu da je ovo njihova zemlja, da su ovdje uvijek dobrodošli, da smo mi braća i sestre i prijatelji i da se radujemo kad god dođu u našu Republiku", istakla je potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anđelka Kuzmić.

"40-ak otprilike djece ostaje u našim gradu. Sigurna sam da će kao i svih prethodnih godina uživati u našim gradu. Porodicama u kojima će boraviti. Oni imaju određeni program. Posjetiti će sve ono što je zanimljivo i interesantno u našim gradu", izjavila je predsjednik Skupštine grada Bijeljina Željana Arsenović.

Za goste sa Kosova i Metohije organizovan je centralni svečani doček uz kulturno-umjetnički program. Dobrodošlicu im je poželio i Njegovo visoko presveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije

"Hvala Bogu da smo doživeli ovaj dan da dočekamo našu decu sa Kosova i Metohije. Kažem našu jer to su svim naša srpska deca, deca junaka, deca kosovskih mučenika. I to u njima sve vidimo u njihovim očima, njihovim pogledima. Oni nam donose svetle naše blagoslov svetinja Dečana, Gračanice, Bogorodice Ljeviške i Pećke patrijaršije", poručio je mitropolit zvorničko-tuzlanski Mitropolit Fotije.

Posebnu pažnju i ove godine organizatori posvećuju d jeci i mladima sa poteškoćama u razvoju iz Kosovske Mitrovice, koji će zajedno sa roditeljima boraviti u Prijedoru. Time projekat, osim obrazovne i kulturne, potvrđuje i svoju humanu dimenziju.