Šta su donijela prva tri mjeseca rada bolnice u Trebinju?

Povodom prvih 100 dana rada Nove bolnice „Sveti arhiđakon Stefan“ u Trebinju Menadžment se pohvalio uspješnim rezultatima i rekao da je ova ustanova opravdala sva očekivanja.

Novi objekat bolnice je finansiran sredstvima Vlade Srpske, uložili su oko 128 miliona maraka.

Hercegovina je za novom bolnicom godinama vapila, prije 100 dana je otvoren novi objekat, danas je podvučena crta, to je to, očekivanja su opravdana. Zadovoljstvo je ovdje raditi, kaže za ATV, doktorica Tanja Novarlić. Vjeruje da napredak tek dolazi, jer su uslovi i oprema svjetski.

"To svakako utiče na raspoloženje, efikasnost rada i najbolje je za naše pacijente. Znači bolji su uslovi za liječenje i bolji je ishod liječenja", rekla je načelnik Odjeljenja za intenzivnu njegu u Bolnici Trebinje Tanja Novarlić.

Posebno su srećni i ponosni oni koji su skoro cijeli radni vijek proveli u starom objektu. Nakon 100 dana kažu ovo je neuporedivo.

"Mi smo praktično bili hodnik između dva odjeljenja a sada imamo odlične prostorije, imamo ambulantu koja je komforna, koja je odlična", istakao je načelnik Odjeljenja za pedijatriju u Bolnici Trebinje Ljiljana Buha.

"Nije lako preći iz onoga objekta u ovaj velelepni objekat, pojedini još i sada se zbunimo, pa neko ne zna na koju će stranu da se ne lažemo", izjavila je glavna sestra Bolnice Trebinje Duška Zečević.

A brojke ne lažu, povjerenje u zdravstvo se sa novim objektom vratilo, ističe prvi čovjek bolnice. Nedeljko Lambeta zahvalan svim zaposlenim, kaže da se nestrpljivo čekaju specijalizanti ali i da fali 15-ak medicinskih sestara i tehničara.

"Za prvih 100 dana rada ima li smo 111.739 pruženih usluga, 23 odsto više ambulanti u odnosu na 100 dana u prošloj godini ili 17 odsto više za isti period 2025 godine. 5339 hospitalizacija, 14 odsto u odnosu na prošlu godinu, 880 operativnih zahvata izvedenih u našim salama", rekao je direktor Bolnice Trebinje Nedeljko Lambeta.

Mnogo za ovu zdravstvenu ustanovu znače i ljekari sa strane kojih je oko 50 i koji prenose znanje na kolege iz Trebinja. Lambeta još dodaje da će u budućnosti veći akcenat biti stavljen na komercijalne usluge.