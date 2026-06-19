Budimir: Novi objekat u Palama jedan od najsavremenijih u sastavu MUP-a

Novi objekat Policijske uprave Istočno Sarajevu u Palama predstavlja jedan od najsavremenijih objekata u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je danas ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

To je, prema njegovim riječima, pokazatelj podizanja materijalno-tehničkih uslova i pripremanja Ministarstva za 21. vijek i za novo shvatanje bezbjednosti.

"Ovaj objekat govori više nego što se to može opisati. O njegovom značaju svjedoče 5.123 kvadrata novih uslova za rad i investicija Republike Srpske vrijedna 11,5 miliona KM", rekao je Budimir.

Budimir je izrazio zahvalnost načelniku Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimiru Šehovcu, koji je, kako je naveo, svakodnevno bio na gradilištu, te istakao da ovaj objekat ne bi bio ovako funkcionalan da se sama policija nije u potpunosti uključila u njegovu izgradnju.

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Budimir je napomenuo da će u novom objektu biti Policijska stanica Pale, Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, Jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata.

"Ovo pokazuje da je Republika Srpska sposobna da sama, svojim sredstvima i svojim građevinskim firmama izgradi ovako funkcionalan objekat. Ovaj objekat je na ponos Republici Srpskoj i istorijska je pravda da je na Palama. Ovo je ratna prestonica i ovdje je nastala Republika Srpska", poručio je Budimir tokom ceremonije otvaranja novog objekta Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Ministar unutrašnjih poslova istakao je da je Istočno Sarajevo grad heroj, te da narod sarajevske regije do danas nosi jednu strašnu traumu, ali da bez obzira na to gradi, jača i razvija Republiku Srpsku.

"Zahvaljujem se predsjedniku Miloradu Dodiku na viziji izgradnje i politici izbalansiranog pristupa prema Republici Srpskoj, koji je odabrao da Pale budu mjesto gde će biti ovaj strateški objekat", rekao je Budimir.

Budimir je izrazio zahvalnost gradonačelniku Istočnog Sarajeva Ljubiši Ćosiću, navodeći da je Grad preuzeo na sebe vanjsko uređenje ovog objekta u trenutku kada Opština Pale nije mogla ili htjela da ispuni svoju obavezu.

Ministar unutrašnjih poslova je poručio da je Republika Srpska izraz volje srpskog naroda na ovim prostorima, te da svaki objekat kojim se razvijaju institucije Srpske predstavlja jednu istorijsku pobjedu srpskog naroda.

U novom objektu, površine 5.123 metra kvadratna, koji je vrijedan 11.537.000 KM, biće smještena i Policijska stanica Pale, Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, Jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata.

Policijska uprava Istočno Sarajevo pokriva opštine Pale, Sokolac, Istočni Stari Grad, Istočnu Ilidžu, Istočno Novo Sarajevo, Rogaticu, Trnovo i Han Pijesak, prenosi Srna.