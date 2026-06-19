Opasan kriminalac nakon potjere pokušao da ubije službenika MUP-a

Dramatična potjera u Crnoj Gori, koja se umalo kobno završila, okončana je hapšenjem lica sa potjernice.

Kako su saopštili iz policije, sinoć je uhapšen A. S. (31) iz Bijelog Polja, a koji je, tokom pokušaja policijske kontrole napao policajca, pokušao da ga obori sa službenog motocikla i odbio da se zaustavi na izdato naređenje.

Dramatična potjera je uslijedila nakon što je policajac na motociklu sinoć, na magistralnom putu Bar–Ulcinj, uočio putničko motorno vozilo marke VFGolf III, podgoričkih registarskih oznaka, koje se iz pravca Ulcinja ka Baru kreće velikom brzinom.

"Policijski službenik se uputio za navedenim vozilom i upotrebom svjetlosne i zvučne signalizacije izdao naređenje za zaustavljanje. Vozilo se u jednom trenutku zaustavilo, nakon čega je vozač naglo i velikom brzinom izvršio opasno polukružno okretanje oko službenog motocikla i nastavio kretanje u pravcu Bara. Prilikom daljeg pokušaja zaustavljanja, vozač je više puta usmjeravao vozilo ka službenom motociklu, pokušavajući da obori policijskog službenika. Zahvaljujući brzoj reakciji policijskog službenika izbjegnute su teže posljedice, iako je uslijed ovakvog postupanja vozača u dva navrata došlo do destabilizacije službenog motocikla", navode iz policije.

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Kako navode, policajac je, tokom dramatične potjere uspio da identifikuje vozača kao A.S. (31), operativno interesantno lice iz Bijelog Polja, za kojim su bile raspisane i na snazi dvije nacionalne potjernice.

"A.S. je policijskom službeniku tokom postupanja uputio riječi prijeteće sadržine po život i tijelo. Odmah po saznanju za događaj, službenici Interventne jedinice policije, zajedno sa policijskim službenikom – motociklistom koji je prethodno pokušao da zaustavi predmetno vozilo, preduzeli su intenzivne aktivnosti na pronalasku osumnjičenog, te su u kratkom roku locirali predmetno vozilo, a potom i A.S. i njegovog saputnika E.K. Oni su potom dovedeni u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Bar radi sprovođenja daljih službenih mjera i radnji", dodaju u policiji.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, A.S. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

"A. S. je višestruki povratnik u vršenju krivičnih djela i lice koje je i ranije evidentirano zbog napada na policijske službenike. On će u zakonskom roku biti sproveden postupajućem državnom tužiocu na dalju nadležnost", zaključuje se u saopštenju, prenosi Telegraf.rs.