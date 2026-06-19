Volite vožnju s otvorenim prozorima, onda morate znati pravilo 72

U šta se kunete tokom toplotnih talasa? U otvoren prozor automobila ili u klima uređaj?

Ako više volite da se vozite sa otvorenim prozorom, postoji nešto što apsolutno morate znati.

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Ljeti, kada sunce nemilosrdno zagrijava metal automobila, mnogi vozači se nađu suočeni s naizgled jednostavnom dilemom, koja je još veća tokom toplotnih talasa, poput onog s kojim se suočavamo ovih dana.

Da li ima više smisla spustiti prozore i pustiti svjež vazduh u kabinu ili uključiti klima uređaj? Odgovor nije tako očigledan kao što biste mogli pomisliti, jer se tajna krije u jednom broju.

Granica - 72 kilometra na sat

Kada temperature porastu, većina vozača automatski pribjegava jednom od dva rješenja. Neki se kunu u otvaranje prozora, vjerujući da štede gorivo, dok drugi uključuju klima uređaj bez razmišljanja. Ali istraživanja pokazuju da se istina nalazi negdje između.

Ključna prekretnica je, kako se kaže, 72 kilometra na sat. Ispod ove granice, vožnja s otvorenim prozorima je uglavnom ekonomičniji izbor. Cirkulacija vazduha kroz vozilo pomaže u hlađenju kabine, a uticaj na potrošnju goriva ostaje relativno mali.

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Međutim, kada brzina pređe otprilike 72 kilometra na sat, odnos počinje da se mijenja. Otvoreni prozori imaju značajan uticaj na aerodinamiku vozila. Otpor vazduha postaje veći, a motor mora uložiti više energije da bi pokrenuo automobil naprijed, prenosi "Avto Magazin".

Zbog toga vožnja s otvorenim prozorima pri većim brzinama može rezultirati većom potrošnjom goriva nego korištenje klima uređaja. Ovaj nalaz se zasniva na istraživanju Društva automobilskih inženjera (SAE), koje je uporedilo uticaj otvorenih prozora i klima uređaja na potrošnju goriva.

Veća potrošnja goriva

Rezultati pokazuju da korištenje klima uređaja može povećati potrošnju goriva za 10 odsto. Na prvi pogled, ovo se može činiti mnogo, ali otvaranje prozora pri brzinama na auto-putu može biti još skuplji izbor. Zbog povećanog otpora vazduha, potrošnja se može povećati i do 20 odsto.

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Naravno, istraživači ističu da mnogi faktori utiču na konačan rezultat. Između ostalog, važno je koliko je prozora otvoreno, kakva je aerodinamika određenog modela automobila, koliko dugo vozač koristi klima uređaj i da li koristi samo ventilator bez hlađenja.

Šta je sa zagađenim vazduhom?

Ipak, 72 kilometra na sat ostaje najkorisnija smjernica za svakodnevnu vožnju. Ljetne vrućine ne utiču samo na potrošnju goriva. Kvalitet vazduha koji udišemo tokom vožnje je takođe važan faktor.

U gradskom saobraćaju, gdje vozila često stoje u kolonama, otvoreni prozori znače direktan kontakt sa izduvnim gasovima automobila oko nas . Vazduh koji ulazi u kabinu može sadržavati čestice i druge štetne materije koje ispuštaju vozila ispred nas.

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Zato stručnjaci često preporučuju drugačiji pristup kada je u pitanju gradska vožnja. Ako je vrućina nepodnošljiva, ima smisla uključiti klima uređaj i prebaciti sistem na unutrašnju cirkulaciju vazduha. Na taj način uređaj hladi vazduh koji se već nalazi u kabini, umjesto da stalno dovodi novi vazduh izvana. To smanjuje ulazak zagađenog vazduha u vozilo, a klima uređaj obično radi efikasnije, jer hladi već ohlađeni vazduh.

Iako se debata o otvorenim prozorima i klima uređajima ponavlja gotovo svakog ljeta, istraživanja pokazuju da ne postoji univerzalno rješenje.

Za sporu gradsku vožnju, otvoreni prozori su često razuman izbor, ali pri većim brzinama, klima uređaj može postati ekonomičnije rješenje.