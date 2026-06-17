Basnoslovno: Za Juga starog 40 godina traže nezamislivu cifru

Dok su mnogi primerci "juga" na domaćim putevima odavno završili na auto-otpadima ili zaboravljeni u garažama, jedan izuzetno očuvan model proizveden 1989. godine u Velikoj Britaniji dobio je cijenu dostojnu pravog kolekcionarskog automobila.

Britanska kuća specijalizovana za prodaju klasičnih vozila KGF Klasik Kars ponudila je model Zastava Jugo 45A za 8.995 funti, što je približno 10.500 evra. Riječ je o automobilu koji je tokom gotovo četiri decenije prešao samo 16.923 milje, odnosno oko 27.200 kilometara.

Svijet Šteta veća od 50.000 evra: Lopovi ukrali 42 kilometra bakrenih kablova iz solarne elektrane

Posebnu vrijednost ovom automobilu daje činjenica da je sačuvan u gotovo potpuno originalnom stanju. Karoserija u fabričkoj nijansi "Kan plava" i dalje ima izražen sjaj, dok prodavac navodi da na vozilu nema korozije ni većih popravki.

Na automobilu su sačuvani originalni fabrički paneli, stakla, naljepnice i tablice prodavca koji ga je kao novog isporučio prvom vlasniku.

Ispod haube se i dalje nalazi oznaka "Mejd in Jugoslavija", dok unutrašnjost izgleda gotovo netaknuto uprkos tome što je vozilo staro 37 godina.

Siva platnena sedišta imaju minimalne tragove korišćenja, a u kabini se još nalazi fabrički kasetofon marke "Filips". Sačuvan je i originalni komplet alata, što je kod automobila ovog godišta prava rijetkost.

Motor ima svega 45 konjskih snaga

Jugo 45A pokreće četvorocilindarski motor zapremine 903 kubna centimetra, koji razvija 45 konjskih snaga. Uparen je sa četvorostepenim manuelnim mjenjačem, dok je deklarisana maksimalna brzina oko 137 kilometara na sat.

Britanski prodavac u opisu sa dozom humora navodi da mjenjač radi dobro, iako je pomalo neprecizan – "baš onakav kakav je napravljen".

Srbija Porodica generala Pavkovića tuži NATO

Automobil je u maju 2026. godine prošao veliki servis, osvježen je sistem za dovod goriva, a kočnice su potpuno remontovane. Svih pet točkova, uključujući i rezervni, dobilo je nove gume koje još nisu prešle nijedan kilometar.

U Britaniju stigao kao nov

Ovaj Yugo je kao nov prodat 1. avgusta 1989. godine preko ovlašćenog zastupnika kompanije Zastava Jugo Kars u Redingu. Tokom godina smjenjivali su se vlasnici koji su očigledno vodili računa o njemu, pa je uz automobil sačuvana i obimna dokumentacija.

Među papirima su servisni računi, zapisi o održavanju, stari reklamni materijali, brošure, fabrička dokumentacija i pisma koja se odnose na servisne akcije.

Svijet Objelodanjen tajni memorandum sa Teheranom - otkriveni svi detalji

Upravo takva istorija i originalno stanje danas ga izdvajaju od većine preživjelih primjeraka.

Prodavac ga predstavlja kao rijedak britanski Jugo i "ultimativni klasik za one koji se usuđuju da budu drugačiji“.

(Kurir)