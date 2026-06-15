Kada je pravo vrijeme za veliki servis automobila?

Autor:ATV
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Mnogi vozači veliki servis na automobilu odgađaju sve dok se ne pojave prvi ozbiljniji problemi, ali mehaničari upozoravaju da takva odluka često vodi ka skupim kvarovima i još skupljim popravkama.
Iako proizvođači automobila propisuju određene servisne intervale, stručnjaci ističu da stvarni uslovi vožnje imaju mnogo veći uticaj na stanje vozila nego same fabričke preporuke.
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Prema preporukama servisera, veliki servis bi u većini slučajeva trebalo raditi između 60.000 i 100.000 pređenih kilometara ili svakih četiri do pet godina, čak i ako automobil nije prešao toliku kilometražu.
Razlog za raniji servis krije se u svakodnevnim uslovima vožnje — gradskim gužvama, čestim kratkim relacijama, lošijem gorivu, prašini i opterećenju motora tokom vožnje.
Mnogi vozači misle da veliki servis podrazumijeva samo zamjenu ulja, ali riječ je o mnogo ozbiljnijem zahvatu koji uključuje pregled i zamjenu ključnih dijelova motora.
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Veliki servis najčešće obuhvata zamjenu:
Posebno važnu ulogu ima zupčasti remen, jer njegovo pucanje može izazvati ozbiljno oštećenje motora, a popravka u nekim slučajevima košta više nego sam automobil.
Zbog toga serviseri preporučuju da se prilikom zamjene zupčastog remena odmah promijene i vodena pumpa, roleri i natezači, pošto se svi ti dijelovi skidaju tokom istog zahvata.
Mehaničari upozoravaju da je, osim velikog servisa, jednako važan i redovan mali servis koji bi trebalo raditi jednom godišnje ili na svakih 10.000 do 15.000 kilometara.
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Mali servis obično uključuje:
Redovno održavanje omogućava motoru da radi pravilno, smanjuje potrošnju goriva i produžava vijek trajanja automobila.
Automobil često i sam upozorava da mu je potreban servis, ali mnogi vozači ignorišu prve simptome.
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Među najčešćim znakovima su:
Stručnjaci ističu da kilometraža nije jedini važan faktor, jer dijelovi propadaju i kada se automobil rijetko koristi.
Guma na zupčastom remenu vremenom stari, tečnosti gube svoja svojstva, a zaptivke se isušuju, zbog čega servis treba raditi i prema starosti vozila, a ne samo prema broju pređenih kilometara.
Serviseri poručuju da redovno održavanje automobila nije bacanje novca, već ulaganje u bezbjednost, pouzdanost i dug vijek trajanja vozila.
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Automobil koji se redovno servisira troši manje goriva, rjeđe se kvari i zadržava veću vrijednost prilikom prodaje. prenosi Dnevno.
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