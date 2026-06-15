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Javni prevoz u Banjaluci prešao na ljetni režim vožnje

Autor:

ATV
15.06.2026 14:35

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Градски превоз
Foto: ATV

Ljetni red vožnje u javnom prevozu, koji se primjenjuje završetkom školske godine i početkom sezone godišnjih odmora, počeo je danas.

Iz Odsjeka za javni prevoz Grada Banjaluka podsjećaju građane da je od danas, 15. juna na snazi biti ljetni režim održavanja redova vožnje u javnom prevozu, koji se primjenjuje završetkom školske godine i početkom sezone godišnjih odmora.

Ovaj red vožnje, koji počinje sutra, 15. juna i traje do 31. avgusta, prilagođen je smanjenim prevoznim potrebama tokom ljetnjeg perioda i podrazumijeva samo manje korekcije polazaka na određenim linijama.

Organizacija sistema javnog prevoza putnika funkcioniše sa dva režima održavanja reda vožnje, i to zimskim i ljetnjim, ljetnji red vožnje možete pogledati OVDJE

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Tagovi :

ljetni red vožnje

ljetni režim

Banjaluka

Gradski prevoz Banjaluka

ljeto 2026

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