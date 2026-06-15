Za vikend je u Banjaluci 261 vozač vozio pijan

Banjalučka policija tokom vikenda iz saobraćaja je isključila 261 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Njih 28 je zadržano u policiji.

"Zbog utvrđene nedozvoljene količine alkohola u organizmu iz saobraćaja je isključen 261 vozač. Od ukupnog broja sankcionisanih vozača, 2 vozača su sankcionisana zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,01 do 0,30 g/kg, 155 vozača je sankcionisano zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 72 vozača zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,81 do 1,50 g/kg. U službenim prostorijama do istrežnjenja zadržano je 28 vozača, koji su lišeni slobode zbog utvrđene količine alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg, od čega je kod 9 vozača utvrđena količina alkohola preko 2,00 g/kg. Četiri vozača su odbila da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo alkohola, a evidentirana su i 42 ostala prekršaja", saopšteno je iz policije.

U akciji je kontrolisano 6.836 učesnika u saobraćaju.

Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju