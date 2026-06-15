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Akcija „Pelikan“: Oduzeta droga, oružje i mine, uhapšeno 8 osoba

Autor:

ATV
15.06.2026 11:12

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Акција "Пеликан" ухапшено 8 лица
Foto: Ustupljena fotografija

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet i PU Zvornik realizuju operativnu akciju “Pelikan” na području PU Zvornik i Bijeljina, pri čemu su lišili slobode 8 lica, te su oduzeti droga, oružje i mine.

Lica se sumnjiče da su izvršili krivična djela “Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga”, “Omogućavanje uživanja opojnih droga” i “Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija”.

U toku je više pretresa na području gradova Zvornik i Bijeljina.

Akcija "Pelikan"

U dosadašnjem toku aktivnosti oduzeto je preko 2 kg kokaina, 3 digitalne vage, 982 kutije cigareta, 3 pištolja, 3 cijevi za pištolj, 2 prigušivača, 2 kg plastičnog eksploziva, trotilski metak 823 grama, 26 komada inicijalnih kapisli, 9 daljinskih upravljača za detonator, 3 protivpješadijske nagazne mine, 4 upaljača za protivpješadijsku nagaznu minu, 2 električna detonatora, 1 RAP sa 3 okvira, 1 putničko motorno vozilo sa specijalno izrađenim skrivenim prostorom za prevoz opojne droge, više mobilnih telefona i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom OJT Bijeljina i naredbama Okružnog suda Bijeljina.

Pored UOTK i PU Zvornik, u navedenim aktivnostima učestvuju i Uprava kriminalističke policije, Uprava za policijsku podršku, Žandarmerija, PU Bijeljina i PU Banja Luka.

Prema nezvaničnim informacijama, u ovoj akciji je zvornička policija u januaru ove godine uhapsila lice inicijala S.R. iz tog grada nakon što su kod njega pronašli skoro pola kilograma kokaina, protivpješadijske mine, detonatore i eksploziv.

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akcija Pelikan

hapšenje

Zvornik

PU Zvornik

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