Trebinjci o slavi grada: "Najljepši i najsvečaniji dan u godini"

Najljepši i najsvečaniji dan u godini, tako Trebinjci opisuju praznik Preobraženja Gospodnjeg, slavu grada i Sabornog hrama na jugu. Ovo je dan koji se čeka, dan kojem se raduje i koji se, kako kažu, slavi od srca.

"Preobraženje Trebinjcima predstavlja prije svega jedan veliki praznik, veliku svečanost i svetost. S poštenjem sa bogojažljivošću prilazimo i dolazimo, vjerujemo i nadamo se Preobraženju Gospodnjem.

-Najsvečaniji dan, lijepo se osjećamo. Veliki je broj gostiju i ljudi i najbitnije veliki broj djece. Svaki se Trebinjac danas posebno i lijepo osjeća.

-Zaista je svečan dan, kao što vidite veliki broj naših sugrađana ima i dosta ljudi sa strane.

-Treba da dokažemo cijelom svijetu šta je Hercegovina", kažu građani.

Srce je danas bilo puno i prvom čovjeku Trebinja. Mirko Ćurić ponosan na svaki realizovani projekat u prethodnih godinu dana, na rast i razvoj grada, ali posebno je danas ponosan na grad pun ljudi i delegacija koje su stigle iz čitavog svijeta.

"Trebamo svi da damo svoj doprinos. To je stvarno tako ovdje u Trebinju. Kao što i sam naziv kaže Preobraženje, gledamo svi da se preobrazimo na bolje koliko je to moguće naravno. Na rezultate i stanje u Trebinju mi smo ponosni", kaže Ćurić.

Trebinje je grad budućnosti, kaže to premijer Srpske. Savo Minić najavljuje nova ulaganja i projekte za razvoj najjužnijeg grada.

"Kada vidimo da se okovi sa Republike Srpske u cijelosti skidaju, kada znamo da ćemo sada imati mogućnost da završimo aerodrom u Trebinju, da imamo pripremljeno novo Trebinje u smislu izgradnje i kompatibilnosti sa svom postojećom infrastrukturom. Možemo reći da je Trebinje grad budućnosti, da je ovo regija koja će imati veliki procvat", rekao je Minić.

Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit zahumsko-hercegovački i stonsko-primorski Dimitrije, mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, mitropolit mileševski Atanasije uz sasluženje sveštenstva i monaštva Eparhije zahumsko-hercegovačke. Po tradiciji osveštani su i prvi ovogodišnji grozdovi i prelomljen slavski kolač.

Slavlje se proširilo i na trebinjske ulice, gdje su u okviru Preobraženskih svečanost organizovani brojni sajmovi, kulturne i zabavne manifestacije.