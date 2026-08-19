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Trebinje prekriveno dimom: I dalje aktivan požar u naselju Ivanica

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Autor:

Teodora Bjelogrlić
19.08.2026 17:53

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Требиње прекривено димом: И даље активан пожар у насељу Иваница

I dalje je aktivan požar u naselju Ivanica između Trebinja i Dubrovnika, koji se širi u dva kraka, prema Bobovištima i Uskopju, na teritoriji Federacije BIH, potvrdio je za ATV Miho Burić, komandir DVD Ravno.

“Požar gori od juče, sada je u vrhovima, gdje nema naseljenog mjesta. Požar je još zahvatio površinu od 5-6 hektara. Gašen je i iz vazduha, angažovanjem dva "er traktora" iz Mostara.” rekao je Burić.

Trenutno su vatrogasci iz Ravnog na terenu, rekao je Burić i dodao da su juče su u gašenju ovoga požara pomagali vatrogasci iz Trebinja i Dubrovnika.

Trebinje je prekriveno dimom koji je se širi od ovoga požara.

Komandir TVSJ Trebinje Dejan Kašiković kaže da da nema razloga za zabrinutost na području koje pokriva ova jedinica, te da je požar pod apsolutnom kontrolom.

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Tagovi :

požar

Trebinje

vatra

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