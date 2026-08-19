Kontrolisani termoizolacioni proizvodi u BiH: Čak 75 odsto nije usklađeno sa propisima

Agencija za nadzor nad tržištem BiH i tržišne inspekcije Republike Srpske i Federacije BiH ustanovile su da od kontrolisanih osam različitih tipova termoizolacionih proizvoda za zgrade, šest tipova ili 75 odsto nije bilo usklađeno sa zakonima o građevinskim proizvodima.

Tokom provođenja proaktivnog nadzora od 28. oktobra 2025. godine do 26. juna izvršeno je 11 inspekcijskih kontrola koje su se zasnivale na administrativnoj provjeri dokumentacije, vizuelnoj provjeri proizvoda i laboratorijskom ispitivanju, objavila je Agencija.

Ovo je jedan od dva proaktivna nadzora građevinskih proizvoda, obuhvaćenih zakonima o građevinskim proizvodima u Republici Srpskoj i FBiH čija je primjena počela u 2025. godini.

Lažne deklaracije i nepotpuna dokumentacija

Najveći problem predstavljala su odstupanja u samom kvalitetu materijala. Najčešće utvrđene neusklađenosti odnosile su se na rezultate laboratorijskih ispitivanja koji su jasno pokazali da stvarne vrijednosti ispitivanih osobina proizvoda ne odgovaraju onima koje su navedene na deklaraciji.

Pored toga, inspektori su zabilježili i administrativne propuste, poput nepotpune oznake sukladnosti i nedostatka izjave o sukladnosti.

Uništeni i povučeni proizvodi

Kao direktan rezultat ovih inspekcijskih mjera, trgovci i proizvođači su morali izvršiti usklađivanje za čak 19.636 komada termoizolacionih proizvoda. Stroge mjere rezultirale su i povlačenjem 11 komada proizvoda sa tržišta, dok je dodatnih 11 komada proizvoda u potpunosti uništeno.

(Mondo)