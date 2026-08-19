Logo

Kontrolisani termoizolacioni proizvodi u BiH: Čak 75 odsto nije usklađeno sa propisima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 19:39

Komentari:

0
радници страни домаћи грађевинци
Foto: ATV

Agencija za nadzor nad tržištem BiH i tržišne inspekcije Republike Srpske i Federacije BiH ustanovile su da od kontrolisanih osam različitih tipova termoizolacionih proizvoda za zgrade, šest tipova ili 75 odsto nije bilo usklađeno sa zakonima o građevinskim proizvodima.

Tokom provođenja proaktivnog nadzora od 28. oktobra 2025. godine do 26. juna izvršeno je 11 inspekcijskih kontrola koje su se zasnivale na administrativnoj provjeri dokumentacije, vizuelnoj provjeri proizvoda i laboratorijskom ispitivanju, objavila je Agencija.

Ovo je jedan od dva proaktivna nadzora građevinskih proizvoda, obuhvaćenih zakonima o građevinskim proizvodima u Republici Srpskoj i FBiH čija je primjena počela u 2025. godini.

Lažne deklaracije i nepotpuna dokumentacija

Najveći problem predstavljala su odstupanja u samom kvalitetu materijala. Najčešće utvrđene neusklađenosti odnosile su se na rezultate laboratorijskih ispitivanja koji su jasno pokazali da stvarne vrijednosti ispitivanih osobina proizvoda ne odgovaraju onima koje su navedene na deklaraciji.

Pored toga, inspektori su zabilježili i administrativne propuste, poput nepotpune oznake sukladnosti i nedostatka izjave o sukladnosti.

Uništeni i povučeni proizvodi

Kao direktan rezultat ovih inspekcijskih mjera, trgovci i proizvođači su morali izvršiti usklađivanje za čak 19.636 komada termoizolacionih proizvoda. Stroge mjere rezultirale su i povlačenjem 11 komada proizvoda sa tržišta, dok je dodatnih 11 komada proizvoda u potpunosti uništeno.

(Mondo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Termoizolacija

Inspekcija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Још један топлотни талас, температуре и преко 40 степени – кад нас очекује освјежење и пораст нивоа ријека

Društvo

Još jedan toplotni talas, temperature i preko 40 stepeni – kad nas očekuje osvježenje i porast nivoa rijeka

4 h

0
Новац

Društvo

Do kraja avgusta isplata jednokratne pomoći za penzionere u Srpskoj

9 h

0
Врућине

Društvo

Ponovo se najavljuju temperature preko 40 stepeni

9 h

0
Новац, плаћање

Društvo

Kada se umanjuje plata tokom bolovanja i ko je isplaćuje

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

54

Policija reagovala zbog bacanja opuška iz službenog vozila

19

53

"Preobražava se i gora i voda": U Doboju na Preobraženje posebno svečano

19

43

Trebinjci o slavi grada: "Najljepši i najsvečaniji dan u godini"

19

39

Kontrolisani termoizolacioni proizvodi u BiH: Čak 75 odsto nije usklađeno sa propisima

19

34

CIK BiH ukida pojedina biračka mjesta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima