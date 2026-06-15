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Uhapšen Benjamin Džaferović, osumnjičen za ubistvo

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ATV
15.06.2026 08:05

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Ухапшен Бењамин Џаферовић, осумњичен за убиство
Foto: Facebook/Benjamin Džaferović

Benjamin Džaferović (27) za kojeg se sumnja da je juče u Velikoj Kladuši ubio Nuriju Mahmutovića (30) uhapšen je tokom noći.

Ubistvo se dogodilo u ned‌jelju ujutru, u mjestu Čuturići kod Todorovske slapije, a policija je pronašla tijelo žrtve u dvorištu porodične kuće.

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Za osumnjičenim Džaferovićem je raspisana potraga, policija je objavila njegov identitet, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona tragali su njim sve do poslije ponoći, kada je uhapšen.

Džaferović se sumnjiči da je upucao sunarodnjaka iz Velike Kladuše, te ga tužilaštvo tereti za krivično d‌jelo Ubistvo, za što je zaprijećena kazna dugotrajnog zatvora, minimalno pet godina, piše Kliks.

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Tagovi :

Benjamin Džaferović

Hurija Mahmutović

Velika Kladuša

hapšenje

Ubistvo

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