Umro Branislav Janjić, jedan od aktera mafijaškog obračuna na Vracama

Autor:ATV
Komentari:0
Sedam dana nakon pucnjave u Spomen-parku Vraca u Sarajevu, preminuo je Branislav Janjić, saznaje portal "Avaza".
Podsjećamo, u pucnjavi su ranjene tri osobe – Amel Bogučanin, Sergej Furtula i Branislav Janjić, dok je policija Kantona Sarajevo ranije obavijestila javnost da su uhapšeni Amel Bogučanin i Amar Garibović.
Kantonalni sud u Sarajevu prihvatio je prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo i odredio jednomjesečni pritvor Amelu Bogučaninu i Amaru Gariboviću, koji se sumnjiče za pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja.
Hronika
Sergeju Furtuli predložen pritvor zbog pucnjave na Vracama
Osumnjičeni se terete da su 7. juna 2026. godine, nakon prethodnog dogovora i podijeljenih uloga, na području Spomen-parka Vraca u Sarajevu pokušali ubiti tri osobe.
Kako je ranije objavio portal "Avaza", pucnjava u Spomen parku Vraca bila je mafijaški obračun, a svemu su prethodili "neraščićeni računi" oko droge.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
4 d0
Hronika
4 d0
Hronika
5 d0
Hronika
1 sedm0
Najnovije
Trenutno na programu