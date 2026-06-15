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Umro Branislav Janjić, jedan od aktera mafijaškog obračuna na Vracama

Autor:

ATV
15.06.2026 06:47

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мјесто пуцњаве спомен парк Враца
Foto: Avaz

Sedam dana nakon pucnjave u Spomen-parku Vraca u Sarajevu, preminuo je Branislav Janjić, saznaje portal "Avaza".

Podsjećamo, u pucnjavi su ranjene tri osobe – Amel Bogučanin, Sergej Furtula i Branislav Janjić, dok je policija Kantona Sarajevo ranije obavijestila javnost da su uhapšeni Amel Bogučanin i Amar Garibović.

Kantonalni sud u Sarajevu prihvatio je prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo i odredio jednomjesečni pritvor Amelu Bogučaninu i Amaru Gariboviću, koji se sumnjiče za pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja.

мјесто пуцњаве Враце

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Sergeju Furtuli predložen pritvor zbog pucnjave na Vracama

Osumnjičeni se terete da su 7. juna 2026. godine, nakon prethodnog dogovora i podijeljenih uloga, na području Spomen-parka Vraca u Sarajevu pokušali ubiti tri osobe.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", pucnjava u Spomen parku Vraca bila je mafijaški obračun, a svemu su prethodili "neraščićeni računi" oko droge.

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Branislav Janjić

Spomen-park Vrace

Pucnjava

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