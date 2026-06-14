Logo

Šokantan slučaj: Djevojčica (12) rodila dijete, otac djeteta njen rođeni brat (16)!

Autor:

ATV
14.06.2026 16:20

Komentari:

0
Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Javnost u Češkoj šokirao je slučaj dvanaestogodišnje djevojčice koja je prošle godine rodila dijete, a da niko u njenoj porodici ili okolini nije primijetio da je trudna.

Otac djeteta je njen šesnaestogodišnji brat, a cijeli slučaj je sada dobio i sudski epilog, piše heute.at.

Trudnoća otkrivena tek na porođaju

Djevojčica potiče iz sela u regiji Karlove Vari, nedaleko od granice sa Njemačkom.

Ротација-илустрација

Region

Teška nesreća na moru kod Splita: Troje poginulih, jedno još traže

Prema medijskim izvještajima, ni porodica ni škola nisu prepoznali njene tjelesne promjene kao znakove trudnoće, a povećanje tjelesne težine očigledno su pripisivali drugim razlozima.

Istina je izašla na vidjelo tek početkom jula 2025. godine, kada je dvanaestogodišnjakinja zbog jakih bolova hitno prevezena u bolnicu.

Tamo se ispostavilo da su bolovi zapravo bile kontrakcije.

Zlostavljanje u dječjoj sobi

Nakon porođaja pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja.

Novorođenče je predato na usvajanje.

Специјална полиција хрватска

Region

Talačka kriza u Hrvatskoj: Zarobio ženu na balkonu, specijalci izbili vrata stana

Tokom ispitivanja djevojčica je otkrila da je otac djeteta njen brat, koji je tada imao 16 godina.

Navela je da ju je zlostavljao u zajedničkoj dečjoj sobi u porodičnoj kući. Policija je naložila DNK analizu, koja je, prema riječima istražitelja, potvrdila očinstvo mladića.

Uslovna kazna i odšteta

Slučaj je u međuvremenu dospjeo i na sud.

Na Okružnom sudu u Plzenu brat je priznao da je kada je imao 15 godina više puta dodirivao sestru protiv njene volje.

Prema optužnici, silovanje se dogodilo u jesen 2024. godine.

Državno tužilaštvo izvjestilo je da je mladić osuđen na tri godine uslovno.

Uz to, naložena mu je obavezna seksualna terapija i isplata odštete žrtvi u protivvrijednosti od oko 12.500 evra.

"Prava katastrofa za porodicu"

Slučaj je izazvao veliku pažnju i u rodnom mjestu porodice.

Gradonačelnik Karlovih Vari je za češke medije objasnio da brat i sestra potiču iz normalne porodice.

"Za porodicu je to bila prava katastrofa. Jako su se teško nosili s time. Naravno, cijelo je mjesto odmah počelo pričati o tome", izjavio je gradonačelnik.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

maloljetnik silovao sestru

seksualno zlostavljanje

Češka

Policija

Komentari (0)

Pročitajte više

Кожа

Nauka i tehnologija

Sprovedeno prvo ispitivanje genske terapije radi podmlađivanja

1 h

1
Љубав плажа

Zanimljivosti

Jun bi mogao da promijeni ljubavni život ovih horoskopskih zankova

1 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Ubistvo kod Velike Kladuše: Traga se za počiniocem

2 h

0
Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.

Društvo

Sutra promjenljivo oblačno sa kišom i svježije

2 h

0

Više iz rubrike

"Она је поклон": Најјезивији детаљи - како је Епстин користио везе у свијету моде!

Svijet

"Ona je poklon": Najjeziviji detalji - kako je Epstin koristio veze u svijetu mode!

41 min

0
Француска биљежи раст употребе кокаина

Svijet

Francuska bilježi rast upotrebe kokaina

2 h

0
самит Г7 2025. састанак

Svijet

Bijela kuća: Tramp se neće bilateralno sastati sa Zelenskim na samitu G7

6 h

0
Женева у страху: Затварају се радње уочи протеста

Svijet

Ženeva u strahu: Zatvaraju se radnje uoči protesta

7 h

0

  • Najnovije

16

59

UŽIVO Studio Mundijal

16

54

Ova 3 kineska znaka narednih 7 dana štite zvijezde: Kineski horoskop najavljuje nedjelju iz snova

16

51

Trebinjski odbornik udario sugrađanku, prijavio da je potom pretučen

16

30

Ćosić: Stanivuković se ponaša kao razmaženo derište, Vlada uskače da završi svaki projektat

16

28

Mazalica: Osim sve skuplje samopromocije Stanivukovića, ne vidi se ništa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima