Šokantan slučaj: Djevojčica (12) rodila dijete, otac djeteta njen rođeni brat (16)!

Javnost u Češkoj šokirao je slučaj dvanaestogodišnje djevojčice koja je prošle godine rodila dijete, a da niko u njenoj porodici ili okolini nije primijetio da je trudna.

Otac djeteta je njen šesnaestogodišnji brat, a cijeli slučaj je sada dobio i sudski epilog, piše heute.at.

Trudnoća otkrivena tek na porođaju

Djevojčica potiče iz sela u regiji Karlove Vari, nedaleko od granice sa Njemačkom.

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Prema medijskim izvještajima, ni porodica ni škola nisu prepoznali njene tjelesne promjene kao znakove trudnoće, a povećanje tjelesne težine očigledno su pripisivali drugim razlozima.

Istina je izašla na vidjelo tek početkom jula 2025. godine, kada je dvanaestogodišnjakinja zbog jakih bolova hitno prevezena u bolnicu.

Tamo se ispostavilo da su bolovi zapravo bile kontrakcije.

Zlostavljanje u dječjoj sobi

Nakon porođaja pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja.

Novorođenče je predato na usvajanje.

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Tokom ispitivanja djevojčica je otkrila da je otac djeteta njen brat, koji je tada imao 16 godina.

Navela je da ju je zlostavljao u zajedničkoj dečjoj sobi u porodičnoj kući. Policija je naložila DNK analizu, koja je, prema riječima istražitelja, potvrdila očinstvo mladića.

Uslovna kazna i odšteta

Slučaj je u međuvremenu dospjeo i na sud.

Na Okružnom sudu u Plzenu brat je priznao da je kada je imao 15 godina više puta dodirivao sestru protiv njene volje.

Prema optužnici, silovanje se dogodilo u jesen 2024. godine.

Državno tužilaštvo izvjestilo je da je mladić osuđen na tri godine uslovno.

Uz to, naložena mu je obavezna seksualna terapija i isplata odštete žrtvi u protivvrijednosti od oko 12.500 evra.

"Prava katastrofa za porodicu"

Slučaj je izazvao veliku pažnju i u rodnom mjestu porodice.

Gradonačelnik Karlovih Vari je za češke medije objasnio da brat i sestra potiču iz normalne porodice.

"Za porodicu je to bila prava katastrofa. Jako su se teško nosili s time. Naravno, cijelo je mjesto odmah počelo pričati o tome", izjavio je gradonačelnik.

(Indeks)