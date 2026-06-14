Sutra promjenljivo oblačno sa kišom i svježije

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti promjenjivo i nestabilno vrijeme sa povremenom kišom i pljuskovima, jedno se na jugu očekuje pretežno sunčano.

Duvaće slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni vjetar, a u zonama pljuskova povremeno jak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 17, na jugu do 20, a dnevna od 20 na krajnjem sjeveru do 31 stepen Celzijusov na jugu i jugoistoku, prenosi Srna.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Ivan Sedlo 22, Gacko i Han Pijesak 24, Kneževo i Sokolac 25, Srebrenica i Livno 26, Sarajevo, Bileća i Mrkonjić Grad 27, Trebinje, Foča i Rudo 29, Bijeljina, Višegrad, Novi Grad, Ribnik, Srbac i Tuzla 30, Doboj, Prijedor, Gradačac i Sanski Most 31, Banjaluka 32 i Mostar 33 stepena Celzijusova