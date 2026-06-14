Logo

Sutra promjenljivo oblačno sa kišom i svježije

Autor:

ATV
14.06.2026 14:53

Komentari:

0
Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti promjenjivo i nestabilno vrijeme sa povremenom kišom i pljuskovima, jedno se na jugu očekuje pretežno sunčano.

Duvaće slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni vjetar, a u zonama pljuskova povremeno jak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 17, na jugu do 20, a dnevna od 20 na krajnjem sjeveru do 31 stepen Celzijusov na jugu i jugoistoku, prenosi Srna.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Ivan Sedlo 22, Gacko i Han Pijesak 24, Kneževo i Sokolac 25, Srebrenica i Livno 26, Sarajevo, Bileća i Mrkonjić Grad 27, Trebinje, Foča i Rudo 29, Bijeljina, Višegrad, Novi Grad, Ribnik, Srbac i Tuzla 30, Doboj, Prijedor, Gradačac i Sanski Most 31, Banjaluka 32 i Mostar 33 stepena Celzijusova

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

nevrijeme

Kiša

oblačno vrijeme

Pljuskovi

vrijeme sutra

Vremenska prognoza

Komentari (0)

Više iz rubrike

комарац инсект

Društvo

Ove biljke će otjerati komarce od vašeg doma

2 h

0
планинарски слет на Виторог

Društvo

Oko 200 planinara na planinarskom sletu na Vitorogu

3 h

0
Електро-Бијељина Пелагићево трафостаница

Društvo

U ponedjeljak remont trafostanice „Pelagićevo“: Bez struje cijela opština i Donji Žabar

7 h

0
Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.

Društvo

"Svetinjama se poklanjati i kada je čovjek najsrećniji, a ne samo kada je u problemu"

8 h

0

  • Najnovije

16

59

UŽIVO Studio Mundijal

16

54

Ova 3 kineska znaka narednih 7 dana štite zvijezde: Kineski horoskop najavljuje nedjelju iz snova

16

51

Trebinjski odbornik udario sugrađanku, prijavio da je potom pretučen

16

30

Ćosić: Stanivuković se ponaša kao razmaženo derište, Vlada uskače da završi svaki projektat

16

28

Mazalica: Osim sve skuplje samopromocije Stanivukovića, ne vidi se ništa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima