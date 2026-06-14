Istorija na Mundijalu: Svih 11 igrača iz startne postave rođeni u inostranstvu

Marokanska reprezentacija nastavlja da slijedi strategiju oslanjanja na dijasporu, a najnovija startna postava dodatno je potvrdila taj trend. Svih 11 igrača u početnoj postavi protiv Brazila rođeno je van te zemlje.

Ovo nije iznenadna promjena, već vrhunac dugogodišnje politike koju sprovodi Fudbalski savez Maroka zajedno sa selektorom Validom Regragijem, u okviru koje se aktivno regrutuju igrači sa dvojnim državljanstvom.

Trend je vidljiv godinama unazad.

Na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, 17 od 23 igrača rođeno je van Maroka. Do turnira 2022. taj broj je bio 14 od 26, dok je u ciklusu za Mundijal 2026. čak 20 od 26 reprezentativaca rođeno u inostranstvu.

To znači da su igrači rođeni u Maroku sada manjina u sopstvenoj reprezentaciji.

Među ključnim imenima nalaze se i lideri tima poput Ašrafa Hakimija, rođenog u Madridu, kao i Brahim Dijas, zatim golmana Jusufa Bunua, rođenog u Kanadi, te na primjer vezista i najbolji igrač protiv Brazila Ajub Buadi koji je rođen u Francuskoj.

Uspjeh ovakvog pristupa potvrdio je i istorijski rezultat na Svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru, kada je Maroko postao prva afrička selekcija koja je stigla do polufinala, savladavši selekcije Belgije, Španije i Portugala.

Selektor Regragi, i sam rođen u Francuskoj u porodici marokanskog porijekla, smatra se ključnom figurom u stvaranju identiteta ove generacije.

Njegov pristup, prema kojem igrači rođeni u inostranstvu ne predstavljaju "rezervnu opciju" već ravnopravne reprezentativce, pomogao je da se stvori snažan timski identitet uprkos.

(B92)