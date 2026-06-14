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Australija slavila protiv Turske

Autor:

ATV
14.06.2026 08:41

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Аустралијски репрезентативац Нестори Иранкунда (17) слави свој гол против Турске током утакмице Групе Д на Свјетском првенству у фудбалу, у Ванкуверу, Канада, у суботу, 13. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP/The Canadian Press/Darryl Dyck

Australija je slavila protiv Turske sa 2:0 u prvom kolu Svjetskog prvenstva u fudbalu koje se održava u Sjevernoj Americi.

Australija je do prednosti stigla u 27. minutu, a pored toga u prvom poluvremenu nije se desilo ništa značajnije.

Hladan tuš za Tursku uslijedio je nakon kontre u 75. minutu i dupliranju prednosti.

Ovog puta junak je bio Konor Metkalf, vezista Australije, koji je iskoristio prostor na ivici kaznenog prostora i preciznim, snažnim udarcem sa distance pogodio mrežu iza nemoćnog golmana Ugurčana Čakira.

Australija je nastavila da igra u istom ritmu - čvrsto u defanzivi i ubitačno u tranziciji, što se već pokazalo kao glavno oružje u ovom meču. Turska je imala posjed i inicijativu, ali bez konkretnog završnog udarca, dok su kontra-napadi Australije pravili ogromne probleme odbrani favorita.

Nakon gola Nestorija Irankunde za 1:0, Metkalf je dodatno “zaledio” Turke i potpuno okrenuo momentum utakmice u korist Australije, koja igra hrabro i disciplinovano na velikoj sceni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Australija

Turska

Svjetsko prvenstvo 2026

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