Australija slavila protiv Turske

Autor:ATV
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Australija je slavila protiv Turske sa 2:0 u prvom kolu Svjetskog prvenstva u fudbalu koje se održava u Sjevernoj Americi.
Australija je do prednosti stigla u 27. minutu, a pored toga u prvom poluvremenu nije se desilo ništa značajnije.
Hladan tuš za Tursku uslijedio je nakon kontre u 75. minutu i dupliranju prednosti.
Ovog puta junak je bio Konor Metkalf, vezista Australije, koji je iskoristio prostor na ivici kaznenog prostora i preciznim, snažnim udarcem sa distance pogodio mrežu iza nemoćnog golmana Ugurčana Čakira.
Australija je nastavila da igra u istom ritmu - čvrsto u defanzivi i ubitačno u tranziciji, što se već pokazalo kao glavno oružje u ovom meču. Turska je imala posjed i inicijativu, ali bez konkretnog završnog udarca, dok su kontra-napadi Australije pravili ogromne probleme odbrani favorita.
🚨 CONNOR METCALFE — GWN (@Goalwirenews) June 14, 2026
Remember the name,the moment of brilliance, simply magical 🤯🔥🔥pic.twitter.com/jxiWjExMRe
Nakon gola Nestorija Irankunde za 1:0, Metkalf je dodatno “zaledio” Turke i potpuno okrenuo momentum utakmice u korist Australije, koja igra hrabro i disciplinovano na velikoj sceni.
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