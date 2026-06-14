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U prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne se očekuju pljuskovi

Autor:

ATV
14.06.2026 08:38

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Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i FBiH u prvom dijelu dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme, ali će poslije podne doći do postepenog naoblačenja koje će do večeri donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom na krajnjem sjeveru.

Tokom noći na poned‌jeljak u široj regiji oko rijeke Save mogući su lokalno jači pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 28 do 33, u višim pred‌jelima od 22 stepena Celzijusova.

Duvaće slab do umjeren vjetar, povemeno i jak, zapadni, uveče na sjeveru pri pljuskovima umjeren do jak sjeverni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno sunčano, a umjerene oblačnost ima na području Krajine.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Čemerno 10, Sokolac i Rudo 11, Foča, Gacko i Han Pijesak 12, Srebrenica 13, Višegrad, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Šipovo 14, Sarajevo i Livno 15, Bileća, Kneževo, Ribnik i Sanski Most 17, Banjaluka i Tuzla 18, Doboj i Srbac 19, Prijedor, Trebinje i Mostar 20, Bijeljina 22 i Gradačac 24 stepena Celzijusova, prenosi Srna.

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nevrijeme

Grmljavina

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