U prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne se očekuju pljuskovi

Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i FBiH u prvom dijelu dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme, ali će poslije podne doći do postepenog naoblačenja koje će do večeri donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom na krajnjem sjeveru.

Tokom noći na poned‌jeljak u široj regiji oko rijeke Save mogući su lokalno jači pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Maksimalna temperatura vazduha biće od 28 do 33, u višim pred‌jelima od 22 stepena Celzijusova. Duvaće slab do umjeren vjetar, povemeno i jak, zapadni, uveče na sjeveru pri pljuskovima umjeren do jak sjeverni. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno sunčano, a umjerene oblačnost ima na području Krajine. Temperatura vazduha u 8.00 časova: Čemerno 10, Sokolac i Rudo 11, Foča, Gacko i Han Pijesak 12, Srebrenica 13, Višegrad, Mrkonjić Grad, Novi Grad i Šipovo 14, Sarajevo i Livno 15, Bileća, Kneževo, Ribnik i Sanski Most 17, Banjaluka i Tuzla 18, Doboj i Srbac 19, Prijedor, Trebinje i Mostar 20, Bijeljina 22 i Gradačac 24 stepena Celzijusova, prenosi Srna.

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