Danas je Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježava se danas, a posvećen je milionima ljudi koji dobrovoljno daju krv i time spasavaju živote.

Obilježavanje Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi ustanovljeno je u znak sjećanja na dan kada je 1868. godine rođen Karl Landštajner, austrijski biolog i ljekar koji je zaslužan za otkriće krvnih grupa kod ljudi, za šta je dobio Nobelovu nagradu, piše Srna.

Davanje krvi nije samo medicinski čin, već snažan izraz solidarnosti, saosjećanja i zajedničke odgovornosti.

Iako su napredak medicine, savremena testiranja i bezbjednosni sistemi učinili transfuziju sigurnijom nego ikada, dovoljne količine bezbjedne krvi i dalje zavise isključivo od ljudi koji redovno i dobrovoljno daju krv.

I ove godine, širom svijeta organizuju se akcije prikupljanja krvi, brojni programi i razgovori.