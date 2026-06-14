Ljeto donosi drastične promjene za ova tri znaka

Ljeto 2026. obećava da će biti vrijeme radikalnih promjena, revizija prioriteta i promjena uloga u odnosima, na poslu – pa čak i unutar sebe.

Mnogi će se naći na naletima uspjeha: neko će iznenada dostići nov nivo, neko će poboljšati svoj lični život ili dobiti posao iz snova. Ali, ima i onih koji bi trebalo da budu strpljivi – za njih će ljeto biti vrijeme izazova, lekcija i neočekivanih obrta. Jeste li spremni da saznate na koje horoskopske znake se ovo odnosi?

Blizanci

Za vas, Blizanci, ljeto 2026. bi moglo biti prava emotivna potraga. Posebno u području ličnih odnosa. Čini se da se atmosfera zgušnjava od samog početka sezone – tenzije će rasti od juna.

Do 11. juna kada Mars bude u kvadratu vašeg znaka, čak i bezazlene riječi mogu da se pretvore u kamen spoticanja. Budite posebno oprezni između 9. i 15. jula jer bi Merkur mogao da uzrokuje skupe propuste.

Djelovaće vam se da vas vaši najmiliji ne čuju, a vaš partner kao da razgovara s nekim drugim, iako ste vi u blizini. Ovo nije vrijeme za ćutanje i žaljenje. Naprotiv, iskreni, iako teški, razgovori mogu da ublaže napetost i vrate reciprocitet, piše Glas Srpske

Savjet zvijezda: ne nagađajte niti provjeravajte telefon voljene osobe, samo postavite direktno pitanje. Iskrenost će biti spas.

Vaga

Finansijska tema ovog ljeta će biti pravi test vaše zrelosti i pronicljivosti. Sve će početi sasvim bezopasno – primamljive ponude, izgledi za laku zaradu, lijepa obećanja.

Ali, zvijezde upozoravaju: od 18. do 24. juna aktiviraće se iluzorni uticaji Neptuna pa je u tom periodu posebno lako upasti u zamku očekivanja.

Međutim, drugi nalet – od 5. do 12. avgusta – može donijeti neočekivane izdatke ili neuspješna ulaganja, posebno ako podlegnete pritisku drugih.

Finansijska mudrost tokom ljeta 2025. nije samo sposobnost reći “ne”, već i sposobnost razlikovati intuiciju od fantazije, piše The Day. Da, niko vam ne brani da sanjate, ali neka vas snovi podstaknu na stvarnu akciju.

Savjet za vas: pre nego bilo što potpišete ili prebacite novac – naspavajte se, porazgovarajte s nekim u koga imate povjerenja i tek onda donesite odluku. Ponekad je pauza vaš najbolji alat za ulaganje.

Strijelac

Vaš unutrašnji motor obično radi glatko – brzina, strast, odlučnost. Ali ovog ljeta, možete osjećati kao da vam ponestaje goriva i putanja kojom ste jurili više nije uzbudljiva.

Taj pad će biti posebno vidljiv početkom jula: od 2. do 7. Merkur ulazi u napeti aspekt sa Saturnom, a to je prožeto poremećajima u rasporedu, nesporazumima na poslu i osjećanjem da ste jednostavno skrenuli pogrešnim putem.

Druga teška tačka je 19. – 20. avgust može doći do preklapanja i prekomjernog rada, pogotovo ako ponovo pokušate da sve držite pod kontrolom.

Zanimljivo je da se upravo ti kvarovi u sistemu mogu pokazati kao vaši tragovi. Nešto u vašem pristupu poslu treba ažurirati – bilo da se radi o raspodjeli zadataka, vašem stavu prema perfekcionizmu ili vašoj vječnoj navici da preuzimate sve odjednom.

Dozvolite sebi da usporite, organizujete se i možda delegirate neke odgovornosti.

Zvijezde preporučuju: posmatrajte šta i ko vam oduzima snagu, a što je puni – u ovim ćete odgovorima pronaći pravi vektor.