Uklonjene zastave BiH u Čapljini

Autor:ATV
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Radnici Elektroprivrede HZHB, uz prisustvo policije, uklonili su zastave BiH koje su bile postavljene na žicama kao simbol podrške na Svjetskom prvenstvu u Čapljini.
Skinuto je oko 150 zastava, pišu Vijesti.ba.
Ovaj čin izazvao je buru u FBiH, naročito zbog prisustva policije tokom uklanjanja. Mediji pišu da je dodatno problematično to što se sve dešava u Čapljini, čiji su grb, zastava, pečat i Dan Čapljine, proglašeni neustavnim jer ne odražavaju ravnopravnost svih građana, već samo predstavljaju obilježja jednog naroda.
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