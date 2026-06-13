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Uklonjene zastave BiH u Čapljini

Autor:

ATV
13.06.2026 18:59

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Уклоњене заставе БиХ у Чапљини
Foto: Vijesti.ba

Radnici Elektroprivrede HZHB, uz prisustvo policije, uklonili su zastave BiH koje su bile postavljene na žicama kao simbol podrške na Svjetskom prvenstvu u Čapljini.

Skinuto je oko 150 zastava, pišu Vijesti.ba.

Ovaj čin izazvao je buru u FBiH, naročito zbog prisustva policije tokom uklanjanja. Mediji pišu da je dodatno problematično to što se sve dešava u Čapljini, čiji su grb, zastava, pečat i Dan Čapljine, proglašeni neustavnim jer ne odražavaju ravnopravnost svih građana, već samo predstavljaju obilježja jednog naroda.

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Tagovi :

uklanjanje zastava BiH

Čapljina

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