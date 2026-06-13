Sutra do 32 stepena, u pojedinim dijelovima pljuskovi

Autor:ATV
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U Republici Srpskoj i FBiH sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a poslije podne i uveče očekuje se umjeren razvoj oblaka na sjeveru i istoku, ponegdje sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.
Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 32 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetar umjeren, tokom dana na udare i jak zapadni do jugozapadni. Uveče na sjeveru pri pljuskovima vjetar u skretanju na sjeverne smjerove, umjerenog i jakog intenziteta.
Jutro će biti pretežno vedro, minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih.
U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno 17 stepeni, Han Pijesak i Ivan sedlo 19, Sokolac i Gacko 20, Sarajevo 22, Srebrenica 23, Foča, Livno i Tuzla 24, Višegrad i Mrkonjić Grad 25, Bijeljina i Bileća 26, Trebinje, Doboj, Novi Grad, Gradačac i Sanski Most 27, Banjaluka 28, Prijedor 29, a Mostar 31 stepen Celzijusov, prenosi Srna.
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