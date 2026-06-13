Logo

Sutra do 32 stepena, u pojedinim dijelovima pljuskovi

Autor:

ATV
13.06.2026 15:09

Komentari:

0
Град Бањалука
Foto: Ustupljena fotografija

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a poslije podne i uveče očekuje se umjeren razvoj oblaka na sjeveru i istoku, ponegd‌je sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 32 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar umjeren, tokom dana na udare i jak zapadni do jugozapadni. Uveče na sjeveru pri pljuskovima vjetar u skretanju na sjeverne smjerove, umjerenog i jakog intenziteta.

Jutro će biti pretežno vedro, minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim pred‌jelima od šest stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno 17 stepeni, Han Pijesak i Ivan sedlo 19, Sokolac i Gacko 20, Sarajevo 22, Srebrenica 23, Foča, Livno i Tuzla 24, Višegrad i Mrkonjić Grad 25, Bijeljina i Bileća 26, Trebinje, Doboj, Novi Grad, Gradačac i Sanski Most 27, Banjaluka 28, Prijedor 29, a Mostar 31 stepen Celzijusov, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

vrijeme sutra

Vremenska prognoza

Vremenska prognoza za jun

Vrijeme za vikend

sunčano i toplo

Pljuskovi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Конференција Требиње 2026. "Градимо регион"

Društvo

Gradimo region - od porodične firme do regionalnog lidera

1 h

0
Возачи будите стрпљиви: Вишечасовна чекања на прелазима

Društvo

Vozači budite strpljivi: Višečasovna čekanja na prelazima

4 h

0
Влада Републике Српске

Društvo

Ministar u Vladi Srpske otkrio: 5 godina bio taksista, osnovao firmu sa Kinezima

5 h

0
Од понедјељка пробни попис пољопривреде у Српској

Društvo

Od ponedjeljka probni popis poljoprivrede u Srpskoj

7 h

0

  • Najnovije

16

49

Tri jednostavna obroka, koja možete pripremiti kod kuće za gledanje utakmica

16

29

Ovo je prva žena Baje Malog Knindže: Rodila četvoro d‌jece, a u javnosti se ne pojavljuje

16

26

Klop udario na FIFA-u: Nadam se da fudbal neće postati prekid između reklama

16

12

Spavaju viseći na konopcima i ne sjedaju 12 godina!

15

59

Više od 50 fetusa zakopano u dvorištu, provjeravaju se navodi o eksperimentima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima