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I dalje raste broj žrtava u Venecueli

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 22:52

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Британски ISAR (Међународна потрага и спасавање) фотографисани су у Карабаљеди, Ла Гваира, Венецуела, у уторак, 30. јуна 2026. године, након два снажна земљотреса.
Foto: Tanjug/Miguel Medina/Pool Photo via AP

otresa koji su pogodili Venecuelu prošle sedmice porastao je na 2.645, saopštilo je Ministarstvo informisanja.

Broj žrtava u dva zemljU saopštenju se navodi da je više od 12.000 ljudi ranjeno, a oko 15.000 je ostalo bez krova nad glavom.

Zemljotres je pogodio Venecuelu u ranim jutarnjim časovima 24. juna.

Dvije serije potresa, magnitude od 7,2 do 7,5 zabilježene su u razmaku od približno 40 sekundi. Epicentri su bili udaljeni 10 kilometara u venecuelanskoj državi Jarakuj.

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zemljotres u Venecueli

Zemljotres Venecuela

Venecuela

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