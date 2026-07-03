I dalje raste broj žrtava u Venecueli

otresa koji su pogodili Venecuelu prošle sedmice porastao je na 2.645, saopštilo je Ministarstvo informisanja.

Broj žrtava u dva zemljU saopštenju se navodi da je više od 12.000 ljudi ranjeno, a oko 15.000 je ostalo bez krova nad glavom.

Zemljotres je pogodio Venecuelu u ranim jutarnjim časovima 24. juna.

Dvije serije potresa, magnitude od 7,2 do 7,5 zabilježene su u razmaku od približno 40 sekundi. Epicentri su bili udaljeni 10 kilometara u venecuelanskoj državi Jarakuj.