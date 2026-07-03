Tragedija na rijeci: Baka i djed izgubili život dok su pokušavali da spasu unučad

U Bugarskoj, na rijeci Strumi dogodila se velika tragedija. Život su izgubili baka i djed koji su pokušavali da spasu svoju unučad.

Prema informacijama koje je policija potvrdila za bugarski portal NOVA, vjeruje se da je porodica bila na pikniku kada je došlo do nesreće. Kako je izjavio regionalni guverner Ćustendila Atanas Gerginov, dvoje unuka počelo je da se davi, nakon čega su baka i djed skočili u rijeku u pokušaju da ih spasu. Nažalost, njihova tijela su pronađena u rijeci.

Hronika Nova tragedija u Srpskoj: Jedno stradalo, više povrijeđenih

Mjesto na kojem se porodica nalazila označeno je kao kamp, a prema riječima Gerginova, rijeka je na tom dijelu duboka između osam i deset metara, što je dodatno otežalo spasilačku akciju.

Sa porodicom je bilo i treće dijete, staro oko šest godina, rođak nestalih dječaka. Ono je pronađeno nepovrijeđeno i u dobrom je zdravstvenom stanju.

U potrazi za nestalom djecom učestvuju pripadnici policije, vatrogasno-spasilačkih službi i brojni volonteri, a u akciju su uključeni i dronovi koji pretražuju teren.

Svijet Horor kao iz filma "Čeljusti" na plaži: Dok su svi gledali u nebo, zvijer mu kidala nogu

"Sve što je potrebno je obezbijeđeno, a policija i vatrogasci su na terenu. Imamo dobru organizaciju", izjavio je Gerginov.

Potraga za dvoje djece se nastavlja.

(Telegraf.rs)