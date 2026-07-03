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Borba sa velikim požarom u Grčkoj: Desetine vatrogasaca na terenu, moguća evakuacija

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 20:11

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Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

Grčke vlasti su saopštile da se desetinama vatrogasaca koji se bore sa velikim požarom od Korinta na Peloponezu priključilo i dvanaest aviona.

Vatrogasna služba je saopštila da se 85 vatrogasaca sa 21 vatrogasnim vozilom, dronovima, volonterima i cisternama sa vodom koje su obezbjedile lokalne vlasti bori da obuzda požar na terenu, u blizini sela Spatovuni, koji je zahvatio i šumu i poljoprivredno zemljište, piše "Katimerini".

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Vlasti civilne zaštite izdale su upozorenje na mobilne telefone stanovnicima Spatovunija da se pripreme za potencijalnu evakuaciju ukoliko se izda naređenje.

Za sada nema izvještaja o šteti na imovini ili povredama.

Ranije danas, pet aviona za gašenje vode raspoređeno je kako bi pomoglo kopnenim snagama u gašenju šumskog požara u podnožju planine Agrafa u zapadnoj Tesaliji.

Vatrogasna služba je saopštila da se 25 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila bori sa vatrom na terenu. Požar je izbio u blizini slikovitog sela Kanalija blizu Muzakija, oko 14 kilometara sjeverozapadno od grada Kardice.

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Uzrok šumskog požara nije poznat.

Kasnije popodne, požar na brdu u sjeverozapadnom atinskom predgrađu Aharnes stavljen je pod kontrolu nakon što su u gašenju učestvovala tri aviona za gašenje vatre, uz podršku 32 vatrogasca sa deset vatrogasnih vozila.

Šumski požar u blizini Kalamitsija u sjevernoj oblasti Kavala brzo je stavljen pod kontrolu zahvaljujući 35 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila i dobrovoljaca, kao i uz pomoć dva aviona za gašenje vode.

Desetine šumskih požara izbijaju širom zemlje svakodnevno tokom vrelih i suvih ljeta u Grčkoj. Ove sedmice, u šumskom požaru u selu u blizini Soluna poginule su dvije osobe, prenosi Srna.

Većina ljetnih požara uzrokovana je nepažnjom.

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Vatrogasna služba upozorila je da sutra postoji veoma visok rizik od šumskih požara u širem području Soluna i Kilkisa, kao i visok rizik u regionu Velike Atine, ostrvu Evija, Korintiji na sjevernom Peloponezu, istočnom Kritu i istočnim ostrvima Egejskog mora, dijelovima Tesalije, uključujući planinu Pelion, kao i u zapadnom Epiru i ostrvu Krf.

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Grčka

požar

Vatrogasci

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