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Iz Dunava izvučena grdosija duga skoro 2.5 metra i teška 91 kilogram

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 19:19

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Огроман сом извучен из Дунава.
Foto: milanpanic80/Instagram/Screnshot

Ribolovac Milan Panić iz Donjeg Milanovca, iz Dunava je izvukao soma dugog 246 centimetara i teškog 91 kilogram.

Riječ je o njegovom ličnom rekordu, ali i jednom od najvećih somova ulovljenih u ovom dijelu Dunava posljednjih godina. Fotografije i videosnimci ogromne ribe ubrzo su postali viralni na društvenim mrežama.

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Uz objavljene fotografije, Panić nije krio oduševljenje postignutim uspjehom.

"Ovo stvarno više nema smisla. Rekordi su tu da se obaraju, a ovaj put moj novi rekord – 246 cm i 91 kg", napisao je u šaljivom tonu.

Izvlačenje soma teškog gotovo 100 kilograma nije bilo nimalo jednostavno. Kako je ispričao, u borbi s riječnim divom pomogao mu je prijatelj Miško iz Niša, koji je i sam osjetio koliko snage ima jedna od najvećih riba koje nastanjuju Dunav, prenosi RadioSarajevo.

"Moj drug i brat Miško iz Niša imao je priliku da osjeti snagu i uživanje boreći se s ovom ribom, a našoj sreći nije bilo kraja. Naravno, slavilo se do zore", poručio je Panić.

Fotografije oduševile ljubitelje ribolova

Objavljene fotografije izazvale su veliko interesovanje na društvenim mrežama. Mnogi korisnici ostali su zapanjeni veličinom ulovljenog soma, čija glava jedva staje u kadar, dok metar položen uz tijelo potvrđuje impresivnu dužinu od gotovo dva i po metra.

Ovakvi ulovi rijetkost su čak i na Dunavu, jednoj od najvećih evropskih rijeka, zbog čega je Panićev rekord privukao pažnju ribolovaca i zaljubljenika u prirodu iz cijelog regiona.

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