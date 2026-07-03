Đoković u osmini finala: Francuz ga namučio, ali Srbin je ipak klasa

Novak je u trećem kolu pobijedio Artura Rinderkneša sa 3:1. Po setovima je bilo 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (4) poslije tri sata borbe.

Đokoviću je ovo bio 105. trijumf na Vimbldonu čime se na vječnoj listi izjednačio sa Rodžerom Federerom.

Namučio se najveći ikada protiv žilavog Francuza, ali je ipak uspio da spriječi veće komplikacije i savlada ga u njihovom prvom međusobnom meču.

U prvom setu se Novak više mučio sa kretanjem i tajminogm nego sa rivalom. U nekoliko navrata je proklizavao i padao, srećom bez većih posljedica.

Rano je napravio brejk, ali ga je odmah ispustio, pa je viđena velika borba. Ipak, u finišu Novak slama otpor rivala i dolazi do seta.

Rutinski je Novak dobio drugi set. Rano je došao do brejka i ovoga puta nije dozvolio Rinderknešu da se vrati u igru.

A, onda neshvatljiv pad u trećem setu. Đoković se ugasio, više je statirao nego što je igrao i Artur je to znao da kazni.

Četvrti set je bio prilično napet i dramatičan. Nismo vidjeli nijednu brejk loptu, pa se otišlo u taj-brejk koji Đoković dobija sa 7:4.

Naredni rival biće mu Roman Safijulin koji je sa 3:0 savladao Žoaa Fonseku. Biće to njihov četvrti međusobni duel. Prethdona tri dobio je Novak bez izgubljenog seta.