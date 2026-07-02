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Đoković prestravio skupljačicu loptica svojom šalom

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 09:51

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Новак Ђоковић српски тенисер
Foto: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Srpski teniser Novak Đoković pobrinuo se za jedan od najsimpatičnijih trenutaka dosadašnjeg Vimbldona.

Tokom ubjedljive pobjede nad Stefanosom Cicipasom u drugoj rundi, našalio se sa skupljačicom loptica usred meča.

Dok mu je, prema njegovim uputstvima, makazama skidala crnu traku sa desnog ramena, Đoković je odglumio bolan jauk.

Djevojka je, vidno šokirana, pomislila da je povrijedila srpskog tenisera pred punim stadionom i milionima gledalaca, pa je instinktivno ustuknula i uhvatila se za grudi.

Samo nekoliko trenutaka kasnije, Đoković je prasnuo u smijeh, a kada je shvatila da je riječ o šali, nasmijala se i skupljačica loptica.

Poslije meča, srpski teniser priznao je da je želio malo da se opusti.

"Takve stvari radite kada vodite 2:0 u setovima, a ne kada gubite 0:2. Žao mi je ako sam je uplašio... To me je malo dodatno opustilo na terenu. Samo sam se zabavljao", rekao je Đoković.

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