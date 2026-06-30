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Đoković izjednačio još jedan Federerov rekord

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 13:47

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Новак Ђоковић ас најбољи тенисер свих времена
Foto: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Novak Đoković je u ponedjeljak upisao 81. pobjedu u prvom kolu grend slemova i tako izjednačio rekord Rodžera Federera.

Najbolji srpski teniser započeo je učešće na ovogodišnjem Vimbldonu pobedom nad Kinezom Jibing Vuom. To je bio Đokovićev 81. trijumf u prvom kolu grend slem turnira, po čemu se izjednačio sa dosadašnjim rekorderom Rodžerom Federerom.

Ukoliko nastavi da pobjeđuje na vimbldonskoj travi Đoković bi već ove godine mogao da ponovi ili nadmaši još nekoliko Federerovih dostignuća.

Legendarni Švajcarac je tokom karijere sakupio 105 pobeda na Vimbldonu, dok ih Đoković sada ima 102.

Osmostruki osvajač Vimbldona takođe drži rekord po broju odigranih mečeva na trećem grend slemu u sezoni - 119, a odmah iza njega je Novak sa 115.

Ukoliko Srbin stigne do same završnice turnira oboriće i ovaj rekord, a možda izjednači i onaj najvažniji - osam titula na Vimbldonu.

Đoković će u drugom kolu igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa, trenutno 87. igrača svijeta, prenosi RTS

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Novak Đoković

Rodžer Federer

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