PIK i dalje bez dogovora o novom visokom predstavniku

Prvi dio sjednice Savjeta za implementaciju mira (PIK) okončan je u Sarajevu, a diplomate još nisu postigle dogovor o tome ko bi mogao biti predložen za novog visokog predstavnika u BiH.

Kako saznaje Kliks, razgovori članica PIK-a trebalo bi da budu nastavljeni u poslijepodnevnim časovima, a za sada nije izvjesno da će biti postignut konsenzus o kandidatu.

Sjedinjene Američke Države i dalje su pri prijedlogu da novi visoki predstavnik bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok, s druge strane, članice EU smatraju da bi to trebalo da bude Rene Trokaz.

BiH "Ukoliko se krnji Ustavni sud bude rukovodio pravom poništiće nametnute izmjene Krivičnog zakona"

Prema informacijama do kojih je došao Kliks, nije isključeno da, radi postizanja dogovora, obje strane pristanu i na „treću opciju“, odnosno ime koje bi zadovoljilo i SAD i EU.