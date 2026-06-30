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PIK i dalje bez dogovora o novom visokom predstavniku

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 14:52

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ОХР
Foto: ATV

Prvi dio sjednice Savjeta za implementaciju mira (PIK) okončan je u Sarajevu, a diplomate još nisu postigle dogovor o tome ko bi mogao biti predložen za novog visokog predstavnika u BiH.

Kako saznaje Kliks, razgovori članica PIK-a trebalo bi da budu nastavljeni u poslijepodnevnim časovima, a za sada nije izvjesno da će biti postignut konsenzus o kandidatu.

Sjedinjene Američke Države i dalje su pri prijedlogu da novi visoki predstavnik bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok, s druge strane, članice EU smatraju da bi to trebalo da bude Rene Trokaz.

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Prema informacijama do kojih je došao Kliks, nije isključeno da, radi postizanja dogovora, obje strane pristanu i na „treću opciju“, odnosno ime koje bi zadovoljilo i SAD i EU.

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Antonio Zanardi Landi

Rene Trokaz

visoki predstavnik

PIK BiH

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