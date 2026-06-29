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"Amerikanci su jasno poručili da 1. jula ne žele da vide Kristijana Šmita"

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 09:24

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Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци
Foto: ATV

Sjedinjene Američke Države se drže svoga prijedloga Italijana Antonija Zanardija Landija i nisu odustali od toga da on bude novi visoki predstavnik, rekao je ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ.

"S druge strane EU će podržati Landija ali uz mnoge ustupke, prije svega da moraju ostati Bonska ovlašćenja. Smatraju da je potrebno se novi visoki predstavnik pozabavi agendom 5+2, i da se državna imovina mora staviti u fokus budućeg visokog predstavnika. Isto tako da se zaobiđe Savjet bezbjednosti UN, dakle da PIK bira visokog predstavnika", naglasio je Vranješ za RTRS.

Prema njegovim riječima Amerikanci nisu bili spremni da prihvate uslove koje im želi nametnuti London, Brisel, Pariz i Berlin.

"Postoji još jedan scenarij, da se ne dogovore, i u tome slučaju imali bi v.d. visokog predstavnika, do imenovanja novog, a to je supervizor za Brčko distrikt Luis Krišok. Ali Amerikanci su jasno poručili da od 1. jula ne žele da vide Kristijana Šmita u BiH", naglasio je Vranješ.

ПИК, сједница

BiH

Zakazana sjednica PIK-a: Da li će biti dogovora?

Prema medijskim navodima, razgovori su odgođeni do kraja juna, a u fokusu su dva kandidata – italijanski i francuski diplomata.

Istovremeno, iz Republike Srpske stižu stavovi da PIK nema ovlašćenje da imenuje visokog predstavnika bez saglasnosti strana potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da je pitanje legitimiteta i načina izbora ključno za buduće odnose u BiH.

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Tagovi :

Kristijan Šmit

OHR

Amerika

visoki predstavnik

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