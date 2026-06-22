Za Bundestag nije sporno imenovanje Šmita, zaobilaze SB Ujedinjenih nacija

Dugih 28 mjeseci trebalo je Bundestagu da odgovori na apelaciju koju je uputio Dragan Dakić. Šmitovo imenovanje za njih nije sporno. Praksa kaže da odgovor obično stigne u roku od 3-4 mjeseca, ali ovog puta baš „slučajno“ odgovor stiže u vrijeme kada se povukao Kristijan Šmit i kada se licitira sa imenima za novog visokog predstavnika.

Bundestag je zauzeo političku liniju njemačke Vlade u vezi imenovanja budućeg visokog predstavnika - dok SAD, Rusija i Kina insistiraju na konstitutivnoj ulozi SB UN u postupku imenovanja visokog predstavnika, Njemačka smatra da je dovoljan PIK. Na taj način žele da zaobiđu SB UN.

"Njemačka je očigledno zagovornik koncepta gdje nije potreban SBUN po kojem je visoki predstavnik u BiH zadužen za sve i svja. U tom kontekstu kada posmatramo simptomatično je da Bundestag prati, ne pravnu već političku liniju njemačkog rukovodstva po tom pitanju. A da je riječ o političkom a ne pravnom pitanju možemo vidjeti i po ranijim analizama eksperata Bundestaga koji su govorili da je za imenovanje visokog predstavnika u BiH potrebno imenovanje od strane SBUN", rekao je Dragan Dakić, savjetnik predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.

Nije ni slučajno da Bundestag upravo sada donosi ovakvu odluku, jer se „lome koplja“ oko budućeg visokog predstavnika.

"Za imenovanje visokog predstavnika potrebna je adekvatna rezolucija SBUN. To je upravo jedan stav koji Njemačka želi da zaobiđe principom da PIK i imenuje i potvrđuje visokog predstavnika. Oni znaju da se na sjednici SB uz protivlje Rusije i Kine, a sada i zaokret u spoljnoj politici SAD, ne može obezbijediti takva vrsta podrške", rekao je Lučiano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose.

Bundestag očigledno želi da zaštiti svog državljanina Šmita koji je bio samo stranac u BiH, kategoričan je poslanik SNSD-a u PDPS BiH Milorad Kojić.

"Njemačka politika ostaje nepromijenjena prema BiH. Njemačka politika je očigledno, a evo vidimo i odgovorom Bundestaga podržava sve nelegalno i nelegitimno što je Šmit radio u BiH, i pokušavajući da ga zaštiti od odgovornosti od svega što je uradio, jer svi zakoni koje je nametnuo ne bi mogli biti dio pravnog sistema u BiH", rekao je Milorad Kojić, poslanik SNSD-a u PD Parlamentarne skupštine BiH.

Ovo svakako pokazuje da je na sceni novi politički trenutak Njemačke koji po prvi put ide u suprotnosti sa stavom SAD, koje su do sada bezrezervno pratili. Srpska će bez obzira na stav Njemačke da je samo PIK potreban za imenovanje novog visokog predstavnika, insistirati na stavu da visokog predstavnika mora imenovati SBUN.