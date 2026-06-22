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Poruka iz Amerike: Očekujemo odlazak Šmita, Evropa pokazala neuspjeh

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 14:53

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Порука из Америке: Очекујемо одлазак Шмита, Европа показала неуспјех

Iz američkog Stejt Departmenta saopšteno je da u junu očekuju odlazak Kristijana Šmita, uz najavu da bi novi visoki predstavnik trebalo da preuzme dužnost do kraja mjeseca.

Nakon što na sjednici Upravnog odbora PIK-a, održanoj 3. i 4. juna u Sarajevu, nije postignut dogovor o izboru novog visokog predstavnika, najavljeno je da će konsultacije biti nastavljene i da bi nova sjednica trebala biti održana krajem juna.

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U izjavi za Fenu iz Stejt Departmenta rečeno je da se u javnosti očekivalo da će na sastanku PIK-a, održanom početkom juna, biti izabran novi visoki predstavnik s ciljem osiguranja stabilnosti Bosne i Hercegovine.

"Delegacija SAD-a nastojala je postići konsenzus oko zajedničke vizije i italijanskog kandidata koji posjeduje odgovarajuće kvalifikacije. Sjedinjene Američke Države konstatovale su neuspjeh evropskih partnera da postignu konsenzus oko evropskog kandidata te su razočarane što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak - izbor novog visokog predstavnika", istakli su.

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"Kao što je navedeno u njegovom obraćanju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, očekujemo da Šmit u junu napusti dužnost. Takođe, očekujemo da novi visoki predstavnik preuzme dužnost do kraja juna", kazali su iz Stejt Departmenta.

Na kraju su poručili da SAD nastavljaju podržavati Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet BiH.

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Amerika

Kristijan Šmit

Kristijan Šmit odlazi

PIK BiH

Savjet za implementaciju mira

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