ПИО Српске одговорио на позив Владе: Запослена дјеца погинулих бораца

Аутор:Стеван Лулић
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Фонд ПИО Републике Српске одговорио је на позив Владе о запошљавању дјеце погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
Фонд је на упражњена радна мјеста запослио два радника који припадају овој категорији становништва.
Један радник засновао је радни однос у Пословници Фонда у Источном Сарајеву, док је други запослен у Филијали Бијељина.
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"Фонд ПИО Републике Српске на овај начин даје свој допринос реализацији мјера Владе Републике Српске, усмјерених ка пружању подршке породицама погинулих бораца и унапређењу њиховог социјалног и економског положаја", саопштено је из Фонда ПИО Републике Српске.
"Остајемо посвећени друштвено одговорном дјеловању и провођењу политика које доприносе очувању тековина Одбрамбено-отаџбинског рата и пружању подршке категоријама становништва које су поднијеле највећи терет у стварању и одбрани Републике Српске", закључили су у Фонду.
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