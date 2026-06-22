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ПИО Српске одговорио на позив Владе: Запослена дјеца погинулих бораца

Аутор:

Стеван Лулић
22.06.2026 14:47

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Fond PIO Republike Srpske
Фото: АТВ

Фонд ПИО Републике Српске одговорио је на позив Владе о запошљавању дјеце погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Фонд је на упражњена радна мјеста запослио два радника који припадају овој категорији становништва.

Један радник засновао је радни однос у Пословници Фонда у Источном Сарајеву, док је други запослен у Филијали Бијељина.

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"Фонд ПИО Републике Српске на овај начин даје свој допринос реализацији мјера Владе Републике Српске, усмјерених ка пружању подршке породицама погинулих бораца и унапређењу њиховог социјалног и економског положаја", саопштено је из Фонда ПИО Републике Српске.

"Остајемо посвећени друштвено одговорном дјеловању и провођењу политика које доприносе очувању тековина Одбрамбено-отаџбинског рата и пружању подршке категоријама становништва које су поднијеле највећи терет у стварању и одбрани Републике Српске", закључили су у Фонду.

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Тагови :

запошљавање

посао

Влада Републике Српске

Дјеца погинулих бораца

Фонд ПИО

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