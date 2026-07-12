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Probijen rok za završetak radova u Boriku: Svi krivca vide u drugima

Autor:

Magdalena Gligić
12.07.2026 19:43

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Пробијен рок за завршетак радова у Борику: Сви кривца виде у другима
Foto: ATV

Probijen je rok za završetak radova kod „Audi servisa“ u banjalučkom naselju Borik. Prošao je jun, a radovima vrijednim 2,5 miliona maraka se ne nazire kraj. Dok u "Putevima" i Gradskoj upravi krivca traže jedni u drugima, sve ide preko leđa građana.

"Evo baš bi bilo lijepo da vi nas pitate da vidite i sa "Putevima" i mi se pitamo kada će biti, naravno to je kružna raskrsnica koja se radi zajedno sa "Putevima Republike Srpske" i Grad Banjaluka, mi to ne krijemo", kaže Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Sve bi moglo biti gotovo do sredine avgusta, obećavaju Gradske vlasti. To je još jedno u nizu obećanja u koja bi građani trebalo da povjeruju. Ne bi to bio problem da izvođač radova građevinska firma "Gradip" iz Prnjavora ne demantuje Gradsku upravy. Kako kažu, potrebno vrijeme za izvođenje radova je dva mjeseca od trenutka ugovaranja radova koji nisu ugovoreni.

„Projektno rješenja dobili smo od odgovornog projektanta 25.maja. Nedugo nakon toga obavijestili investitora Grad Banja Luka i Puteve Republike Srpske da smo rješenje konačno dobili, da fazu radova moramo HITNO ugovoriti jer nije ugovorena osnovnim ugovorom i da radovi ne mogu biti nastavljeni dok se ne ugovori gore pomenuta faza pošto je ona tehnološki prva faza od koje treba da se nastavi izvođenje u ovom trenutku", navode iz firme Gradiš

Kraj radova sredinom avgusta tako nije realno ni očekivati. S druge strane iz Puteva jasno poručuju - projekat jeste uradio Grad Banjaluka, ali nije bio kompletan.

"Do kašnjenja u izvođenju radova na kružnoj raskrsnici kod "Audi servisa" došlo je zbog nepredviđenih okolnosti. Naime,glavni projekat prvobitno nije uobzirio izradu oborinske kanalizacije na predmetnoj lokaciji, te je bilo neophodno da se izradi dopuna glavnog projekta po kojoj će se izvoditi radovi", navode iz Puteva Republike Srpske.

Satisfakcija je kada radovi budu gotovi u roku, ali nažalost neke stvari dovode do produženja. Na kraju bitno je da uradimo kvalitetno kaže direktor "Puteva".

„Sjeli smo s njima jer imamo puno bolji i kvalitetniji inženjerski sastav, ljudski kapacitet i preuzeli smo radove", kaže Miroslav Janković, v.d. direktora Puteva Republike Srpske

Prvi radovi na ovoj lokaciji počeli su u martu 2024 godine, i još traju. Kako prije dvije godine tako i danas. Kada će radovi biti gotovi nije poznato, a građanima ne preostaje ništa drugo nego da budu strpljivi i da čekaju.

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Tagovi :

Kružni tok

Banjaluka

Raskrsnica kod Audi servisa

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